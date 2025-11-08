Zavřít reklamu

5 tipů pro Face ID a celkové zabezpečení vašeho iPhone, které se vyplatí znát!

iPhone
Amaya Tomanová
0
< >

Alternativní vzhled pro různé situace

Pokud často měníte svůj vzhled – například nosíte brýle, čepici nebo ochrannou masku – může Face ID občas zaváhat. Proto Apple nabízí možnost nastavit alternativní vzhled. Stačí otevřít Nastavení → Face ID a kód a zvolit Přidat brýle nebo Nastavit alternativní vzhled. iPhone vás provede krátkým procesem skenování a díky tomu vás dokáže rozpoznat i tehdy, když vypadáte trochu jinak než obvykle. Výrazně to zvyšuje spolehlivost systému v každodenním používání.

face id tipy ios face_id_iphone-tipy5
face id tipy ios face_id_iphone-tipy6
iOS 11 Face ID 2 iOS 11 Face ID 2
iOS 11 Face ID 1 iOS 11 Face ID 1
Vstoupit do galerie

Odemknutí s pomocí Apple Watch

Někdy je odemykání pomocí obličeje ztížené – například když máte nasazenou roušku nebo sluneční brýle. Pokud vlastníte Apple Watch, můžete Face ID doplnit o možnost odemknutí iPhonu hodinkami. Otevřete Nastavení → Face ID a kód a v sekci Odemknout pomocí Apple Watch aktivujte přepínač u svých hodinek. Jakmile budou na vaší ruce a odemčené, iPhone se při pohledu na displej odemkne automaticky. Praktické, rychlé a bezpečné řešení pro všechny uživatele Apple ekosystému.

iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch 1
iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch 2
iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch 3
Vstoupit do galerie

Vylepšení bezpečnosti s kontrolou aplikací

Ne všechny aplikace musí mít přístup k ověřování přes Face ID. Pokud chcete mít nad svým soukromím větší kontrolu, otevřete Nastavení → Face ID a kód → Další aplikace. Zde uvidíte seznam aplikací, které Face ID využívají, a můžete jednoduše vypnout přístup těm, kterým nevěříte. Ochráníte tak nejen svá data, ale i biometrické ověření před zbytečným zneužitím.

iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch 1
iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch 2
iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch iOS 14.5 odemknout za pomoci Apple Watch 3
Vstoupit do galerie

Haptická odezva při odemknutí

Jemná vibrace po úspěšném odemknutí je skvělý způsob, jak mít jistotu, že Face ID skutečně proběhlo. Tento nenápadný detail můžete zapnout v Nastavení → Zpřístupnění → Face ID a pozornost aktivací volby Haptika při úspěšném ověření.
iPhone pak při každém úspěšném rozpoznání lehce zavibruje – ideální pro situace, kdy odemykáte telefon třeba po tmě nebo bez zvuku.

face id tipy ios face_id_iphone-tipy1
face id tipy ios face_id_iphone-tipy2
face id tipy ios face_id_iphone-tipy3
face id tipy ios face_id_iphone-tipy4
Vstoupit do galerie

Detekce pozornosti

Face ID dokáže rozpoznat, zda se na displej opravdu díváte. Tato funkce zvaná Detekce pozornosti má několik praktických využití – například zabrání ztlumení obrazovky při čtení, nebo rozsvítí displej, když vám přijde oznámení.
Najdete ji v Nastavení → Zpřístupnění → Face ID a pozornost. Stačí aktivovat přepínač Detekce pozornosti a iPhone začne reagovat přirozeněji podle vašeho pohledu.

face id tipy ios face_id_iphone-tipy1
face id tipy ios face_id_iphone-tipy2
face id tipy ios face_id_iphone-tipy12
face id tipy ios face_id_iphone-tipy13
face id tipy ios face_id_iphone-tipy14
Vstoupit do galerie
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.