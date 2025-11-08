5 tipů pro Face ID a celkové zabezpečení vašeho iPhone, které se vyplatí znát!

Alternativní vzhled pro různé situace
Pokud často měníte svůj vzhled – například nosíte brýle, čepici nebo ochrannou masku – může Face ID občas zaváhat. Proto Apple nabízí možnost nastavit alternativní vzhled. Stačí otevřít Nastavení → Face ID a kód a zvolit Přidat brýle nebo Nastavit alternativní vzhled. iPhone vás provede krátkým procesem skenování a díky tomu vás dokáže rozpoznat i tehdy, když vypadáte trochu jinak než obvykle. Výrazně to zvyšuje spolehlivost systému v každodenním používání.
Odemknutí s pomocí Apple Watch
Někdy je odemykání pomocí obličeje ztížené – například když máte nasazenou roušku nebo sluneční brýle. Pokud vlastníte Apple Watch, můžete Face ID doplnit o možnost odemknutí iPhonu hodinkami. Otevřete Nastavení → Face ID a kód a v sekci Odemknout pomocí Apple Watch aktivujte přepínač u svých hodinek. Jakmile budou na vaší ruce a odemčené, iPhone se při pohledu na displej odemkne automaticky. Praktické, rychlé a bezpečné řešení pro všechny uživatele Apple ekosystému.
Vylepšení bezpečnosti s kontrolou aplikací
Ne všechny aplikace musí mít přístup k ověřování přes Face ID. Pokud chcete mít nad svým soukromím větší kontrolu, otevřete Nastavení → Face ID a kód → Další aplikace. Zde uvidíte seznam aplikací, které Face ID využívají, a můžete jednoduše vypnout přístup těm, kterým nevěříte. Ochráníte tak nejen svá data, ale i biometrické ověření před zbytečným zneužitím.
Haptická odezva při odemknutí
Jemná vibrace po úspěšném odemknutí je skvělý způsob, jak mít jistotu, že Face ID skutečně proběhlo. Tento nenápadný detail můžete zapnout v Nastavení → Zpřístupnění → Face ID a pozornost aktivací volby Haptika při úspěšném ověření.
iPhone pak při každém úspěšném rozpoznání lehce zavibruje – ideální pro situace, kdy odemykáte telefon třeba po tmě nebo bez zvuku.
Detekce pozornosti
Face ID dokáže rozpoznat, zda se na displej opravdu díváte. Tato funkce zvaná Detekce pozornosti má několik praktických využití – například zabrání ztlumení obrazovky při čtení, nebo rozsvítí displej, když vám přijde oznámení.
Najdete ji v Nastavení → Zpřístupnění → Face ID a pozornost. Stačí aktivovat přepínač Detekce pozornosti a iPhone začne reagovat přirozeněji podle vašeho pohledu.