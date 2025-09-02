Velkolepé září v Apple světě: Tato důležitá data si zapište do svého kalendáře!

S příchodem září se Apple chystá na svou nejrušnější část roku. Hlavním bodem bude tradiční podzimní keynote, ale důležitých termínů je více.
9. září: Awe Dropping Event
Apple odhalí iPhone 17, včetně ultratenkého iPhone 17 Air, nové Apple Watch Series 11 a Ultra 3, a také příslušenství jako AirPods Pro 3, TechWoven pouzdra či unikátní Crossbody Strap. Dočkáme se i nových řemínků pro Apple Watch a přepracovaného průhledného pouzdra.
9. září: Release Candidate iOS 26
Krátce po keynote Apple uvolní RC verze iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, visionOS 26 a macOS Tahoe 26. Ve stejnou dobu obvykle přichází i RC Xcode a otevírá se možnost odesílat aplikace do App Store s podporou nových systémů.
12. září: Zahájení předobjednávek
V pátek ráno odstartují předobjednávky na iPhone 17 a nové Apple Watch. Operátoři v USA nabídnou zvýhodněné trade-in programy a členové iPhone Upgrade Programu se budou moci předem schválit.
15. září: Oficiální vydání softwaru
Na pondělí připadá očekávané uvolnění finálních verzí iOS 26, watchOS 26 a dalších aktualizací. Apple v posledních letech drží tento pondělní rytmus.
15.–17. září: Recenze novinek
Recenzní embarga na iPhone 17, Apple Watch Series 11 i AirPods Pro 3 pravděpodobně padnou v první polovině týdne. Apple obvykle načasuje recenze tak, aby vyšly těsně před uvedením produktů do prodeje.
19. září: Start prodeje
V pátek dorazí iPhone 17 a Apple Watch Series 11 k prvním zákazníkům a zároveň se objeví v Apple Storech. Tradičně očekáváme ranní fronty i rychlé vyprodání některých variant.
Co bude dál
Ještě během září dorazí iOS 26.0.1 a první beta verze iOS 26.1. V říjnu by mohl přijít další event nebo tiskové zprávy o novinkách, mezi nimiž se spekuluje o iPadu Pro s čipem M5, novém Vision Pro nebo MacBooku Pro s M5. A už nyní se mluví o roce 2026, kdy by mohl přijít vůbec první skládací iPhone.