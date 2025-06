Apple představil VisionOS 26: Vylepšené widgety, realistické avatary i podpora PSVR 2

Apple během keynote WWDC 2025 nezapomněl ani na svůj nejnovější operační systém visionOS, který je určen výhradně pro Apple Vision Pro. Letos jej Apple povýšil na verzi visionOS 26 a přinesl celou řadu zásadních novinek zaměřených na uživatelský zážitek, produktivitu i rozšířenou realitu. Jednou z hlavních novinek jsou interaktivní a plně přizpůsobitelné widgety, které už znáte z iOS a macOS. Nyní si je můžete rozmístit volně po prostoru – například si umístit digitální fotorámeček na poličku, aktuální počasí na okno nebo kalendář nad pracovní stůl. Tím Apple ještě více propojuje digitální a reálný svět a posouvá personalizaci uživatelského prostředí na novou úroveň.

Apple také představil vylepšené Spatial Scenes, tedy trojrozměrné vizualizace prostředí a prvků ve visionOS. Díky tomu je celkový zážitek z používání systému ještě plynulejší a přirozenější. Jednou z největších inovací je podpora extrémně realistických avatarů při videohovorech. Uživatel má při hovoru pocit, že osoba na druhé straně sedí přímo před ním. Podle Applu využívají stovky společností po celém světě zařízení Apple Vision Pro pro školení zaměstnanců, prezentaci produktů zákazníkům i vedení konferencí. Díky novým API rozhraním si mohou firmy přizpůsobit visionOS svým specifickým potřebám – například připojit stylusy pro kreslení ve 3D prostoru nebo integrovat další periferní zařízení.

Novinkou je také plná podpora ovladačů PlayStation VR2, což ocení především hráči. Tyto ovladače posouvají zážitek z her do nových dimenzí. Uživatelé se navíc dočkali dlouho očekávané funkce: možnost ukládání vlastních uživatelských profilů, což výrazně zjednodušuje sdílení jednoho zařízení mezi více lidmi. Apple nově umožňuje připojení GoPro kamer a dalších oblíbených zařízení. Záznam z těchto kamer lze následně převést do formátu 3D Spatial Video, což přináší nový způsob, jak si uchovávat vzpomínky ve třetím rozměru. Součástí aktualizace je také zvýšení frekvence sledování pohybu rukou na 90 Hz, díky čemuž je interakce plynulejší a přesnější. Mezi další novinky patří Safari Spatial Browsing, tedy prohlížení internetu v rozšířené realitě, které umožňuje zobrazovat webové stránky v prostoru kolem vás. Apple také představil novou aplikaci Merkur, kde si můžete prohlédnout planetu Merkur ve 3D, včetně všech dostupných informací – ideální pro vzdělávání i zábavu.