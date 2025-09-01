iPhone 17 Pro dostane nový Clear Case! Apple překvapí netradičním pojetím

Apple v posledních letech ukázal, že ani u obyčejného příslušenství, jakým jsou kryty na iPhone, se nespokojí s obyčejností. Předešlé roky totiž přinesly například pokus ve formě FineWoven krytů či nasazení speciálního tlačítka na bok krytů pro iPhony 16 (Pro) kvůli ovládání Camera Control tlačítka na boku telefonu. A ani letošek by neměl být ohledně krytů takříkajíc „suchý“. Vedle přepracovaných Liquid Silicon krytů a novinky s názvem TechWoven se totiž letos dočká upgradu i Clear Case, tedy průhledné pouzdro, které si vždy našlo své místo zejména u těch, kteří chtěli ukázat krásu svého telefonu a zároveň ho chránit. Tentokrát však Apple přichází s řešením, které je jiné, než na co jsme byli doposud zvyklí.
Nový Clear Case kryt totiž už není stoprocentně průhledný, tedy alespoň podle čerstvých informací leakera Majin Bu. Jeho zdroje přišly nyní konkrétně s tím, že zadní část záměrně zakrývá bílou ploškou jak celá skleněná záda telefonu, tak i MagSafe modul, čímž je jednak ochrání a jednak vytvoří celkem zajímavý designový prvek. Tato změna přitom na pohled působí poměrně čistě, minimalisticky a Apple díky ní dokáže elegantně začlenit i přesunuté logo, které se v iPhonu 17 posunulo níže. Na rozdíl od nynější verze krytů pro starší iPhony se zde navíc nesetkáme s nevzhlednými kruhy kolem magnetů, ale s dokonale hladkým designem, jenž působí kompaktně a prémiově. Samozřejmostí je plná kompatibilita nejen s MagSafe nabíječkami, ale i s tlačítkem Camera Control či s připravovaným Crossbody Strape nebo chcete-li ramenním popruhem, který si Apple šetří jako další letošní novinku.
Fotogalerie
Pokud jde o zpracování, zdroje počítají s tím, že pouzdro odolá díky použití speciální ochranné vrstvy žloutnutí, což bývá největší problém všech průhledných krytů. Tenký profil krytu by pak měl zároveň zajistit, že telefon nebude působit zbytečně robustně a stále si uchová příjemný úchop. Přesto se dá očekávat, že určité kompromisy zůstanou, kdy například hladký povrch může být trochu kluzký, časem se na něm mohou objevit drobné škrábance a stejně jako jiné čiré kryty bude i tento přitahovat prach. To jsou ale věci, s nimiž Apple u své verze pravděpodobně počítal a snažil se je maximálně minimalizovat.
You’ve probably already seen the new iPhone 17 clear case, but here’s another look at it. Would you prefer an all-clear version? pic.twitter.com/jsCPankDkx
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) September 1, 2025
Minimálně z prvních snímků se nicméně zdá, že nový Clear Case dokáže na trhu zaujmout. Přináší totiž jiný pohled na to, jak může vypadat průhledný kryt – tedy méně obyčejně, více elegantně a především v duchu Applu, kde i zdánlivá maličkost dostává prostor pro inovaci.