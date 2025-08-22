Applu unikly fotky nových TechWoven krytů pro iPhone 17 Pro!

Apple se s uvedením iPhonů 16 rozloučil s FineWoven kryty, které měla nahradit kůži, ale u uživatelů se nesetkala s příliš velkým úspěchem. Důvodů bylo hned několik od náchylnosti k špinění až po horší odolnost proti poškrábání. Poměrně překvapivé však bylo to, že zatímco FineWoven kryty Apple zařízl, nenabídl za ně žádnou „luxusní“ alternativu a uživatelé, kteří jsou zvyklí na originální Apple kryty, tak museli sáhnout po silikonu. To se ale letos změní. Podle známého leakera Majin Bu se totiž v Cupertinu nehodlají vzdát textilního vzhledu a už s příchodem iPhonů 17 představí zcela novou řadu s označením TechWoven coby nástupce FineWoven. A nyní na internet unikly další fotky těchto krytů.
Fotogalerie
Nové kryty by měly vsadit na přepracovanou tkaninu, která bude nejen působit hrubším dojmem, ale především vydrží mnohem víc. Z prvních uniklých fotografií je patrné, že se chystají barvy jako černá, modrá, zelená, fialová či oranžová – tedy kombinace konzervativnějších odstínů s trochu odvážnějšími variantami. Poměrně zajímavé je pak to, že podle dostupných informací by měl být nový materiál vyroben z recyklovaných plastů, konkrétně z rPET, tedy textilie vznikající z použitých PET lahví. Půjde tedy o poměrně zajímavý kousek příslušenství.
Kromě samotného materiálu mají kryty nabídnout také několik funkčních vylepšení. Dočkat se máme kovových tlačítkách (které byly už u FineWoven či kožených krytů), samozřejmě nechybí MagSafe kompatibilita a nově ani drobné otvory v dolní části, do nichž půjde uchytit popruh přes rameno nebo další doplňky. Větší výřez pro fotoaparát pak naznačuje, že Apple skutečně počítá s novým horizontálním uspořádáním kamer u řady iPhone 17 Pro.
Zda jsou fotografie skutečně pravé zatím samozřejmě potvrdit nelze, jasno ale bude už brzy. Apple totiž nové iPhony tradičně představuje v září a spolu s nimi se dozvíme i to, zda se TechWoven stane důstojným nástupcem FineWovenu, nebo půjde jen o další krátkou epizodu v hledání ideální náhrady kůže.