TechWoven: Apple chystá nový kryt pro iPhone 17 Pro a nejen to! Dorazí i další nový doplněk

Apple se u iPhonů 15 (Pro) spálil s materiálem FineWoven, který měl být prémiovou a ekologickou náhradou za kůži, ale uživatelé si jej příliš neoblíbili kvůli jeho mizerné výdrži. Asi tak nepřekvapí, že si na letošek kalifornský gigant naplánoval druhý pokus o náhradu kůže, o kterém se nyní začíná na světle světa objevovat čím dál tím víc informací. Například podle spolehlivého leakera Majin Bu ponese nové pouzdro název TechWoven a dorazí hned v několika barevných variantách. Zajímavé je i to, že se zřejmě dočkáme i nového doplňku v podobě popruhu, který si budete moci k pouzdru připnout. Kryt totiž bude na spodní straně disponovat očky pro provlečení úchytů.
Na první pohled se má nový materiál lišit především povrchovou úpravou. FineWoven působilo jemně, skoro až sametově, zatímco TechWoven má nabídnout spíše textilní hrubost, což by mohlo zlepšit jeho odolnost vůči opotřebení. Poměrně zajímavé je pak to, že podle dostupných informací by měl být nový materiál vyroben z recyklovaných plastů, konkrétně z rPET, tedy textilie vznikající z použitých PET lahví. Je tak jasné, že Apple chce tímto krokem navázat na svou snahu nahradit kůži u svých příslušenství a zároveň se držet strategie Apple 2030, tedy postupného přechodu na uhlíkovou neutralitu.
Uniklé fotky krabičky, která je buď originálem či jeho věrnou kopií, pak ukazují, že pouzdra TechWoven dorazí v černé, hnědé, modré, zelené a fialové barvě. Podobně jako silikonové varianty mají mít i otvory pro přichycení poutka. Co je ale možná ještě zajímavější, na balení se objevuje i nápis „Compatible with Crossbody Strap“. To naznačuje, že Apple chystá zcela nový doplněk, který by uživatelům umožnil nosit iPhone zavěšený přes rameno podobně jako tašku. Otázkou zůstává, zda půjde přímo o první popruh z dílny Applu, nebo zda dostane příležitost některý z jeho partnerů typu Belkin či Incase. V redakci si ale myslíme, že si tyto popruhy vyrobí Apple sám, protože vstup do nového odvětí příslušenství a tedy možnost výdělku si ujít nenechá.
Jisté je, že pokud se informace potvrdí, Apple se pokusí napravit reputaci, kterou mu FineWoven příliš nevylepšilo. Nová pouzdra by měla být představena spolu s iPhonem 17 Pro, jehož keynote se očekává 9. září. Nechme se tedy překvapit, zda TechWoven opravdu nabídne lepší odolnost a praktičtější využití, nebo půjde jen o další krátkodobý experiment, potažmo zda vůbec dorazí.