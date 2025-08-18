Originální Apple kryty k iPhonům 17 čeká proměna! Nově mají nabídnout tuto skvělou vychytávku

V souvislosti s blížícím se představením iPhonu 17 se objevila další zajímavá spekulace, která tentokrát míří přímo na oficiální příslušenství. Podle spolehlivého leakera vystupujícího pod přezdívkou Majin Bu totiž Apple zvažuje představení zcela nových krytů s označením Liquid Silicone, jež by mohly nabídnout praktickou možnost připevnění poutka.
Na sociální síti X se objevilo krátké video, na němž je vidět silikonový kryt pro standardní iPhone 17 s dvojicí zadních fotoaparátů. Zaujmou však především dvě nenápadné dírky v levém a pravém dolním rohu, které slouží právě k uchycení poutka. Díky němu by tak uživatelé mohli mít iPhone bezpečně upevněný na popruhu například při focení nebo v rušnějším prostředí, kde hrozí jeho vyklouznutí z ruky.
Podobný krok by přitom nebyl pro Apple úplnou novinkou. AirPods Pro 2 dostaly na své nabíjecí pouzdro též speciální výřez pro uchycení poutka, byť samotný Apple jej nenabízí a spoléhá v tomto ohledu na třetí strany. Ještě dál šel v minulosti iPod touch páté generace, který měl mechanismus na uchycení poutka integrovaný přímo v těle zařízení.
IPhone 17 New Liquid Silicone Case pic.twitter.com/b9pQvLZPqw
— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 18, 2025
Pokud se ukáže, že tento kryt skutečně navrhl Apple, dá se očekávat, že s podobným řešením co nevidět vyrukuje i spousta dalších výrobců příslušenství, jak je ostatně vždy po představení nějaké novinky právě z dílny Applu zvykem. Jistotu ale zatím nemáme, jelikož nelze s určitostí říct, zda jde o oficiální příslušenství od Applu, Beats nebo úplně jiné značky. Otázky vyvolává také označení Liquid Silicone, jehož pravost zatím nikdo nepotvrdil. Navíc vzhledem ke skleněným nebo obecně průhledným efektům bychom si asi pod pojmem „Liquid Silicone“ představili spíše něco průhledného nežli tmavého – tedy samozřejmě za předpokladu, že se nyní díváme na finální produkt a nikoliv jen prototyp.
Na rozuzlení všech těchto otázek však naštěstí už příliš dlouho čekat nebudeme. iPhone 17 má být totiž představen už za necelý měsíc, takže se brzy dozvíme, zda Apple s kryty a možností uchycení poutka skutečně přijde, nebo jde jen o další z řady nepodložených úniků.