iPhone 17e dostane nový design i Dynamic Island! Apple z levného modelu udělá mnohem lákavější kousek

iPhone
Jiří Filip
0

Zdá se, že Apple letos představením modelu iPhone 16e odstartoval novou éru svých levných telefon. Další generace „éčkového“ iPhonu má totiž dorazit už příští rok na jaře a podle čerstvých informací z čínské platformy Weibo se  jej Apple chystá zásadně vylepšit. iPhone 17e by měl poprvé dostat Dynamic Island, nový design a také čip A19, který přinese vyšší výkon oproti současné generaci.

Současný iPhone 16e vychází z designu iPhonu 14 a stále používá klasický výřez v horní části displeje. To by se ale mělo změnit. Apple totiž údajně vsadí na vzhled iPhonu 15 s elegantnějším zaobleným rámem a hlavně s Dynamic Islandem, který se stane standardem i u tohoto cenově dostupného modelu.

I přes designové změny si má iPhone 17e zachovat 6,1″ OLED displej se 60Hz obnovovací frekvencí, tedy parametry, které Apple drží už několik generací. Stejně tak by neměla chybět 12Mpx přední kamera s Face ID a na zadní straně 48Mpx hlavní fotoaparát, což zaručí solidní fotografické schopnosti i u levnější varianty. Otazníky pak visí nad podporou MagSafe, která u modelu 16e chybí, za což je Apple dost kritizován. 

Co se pak týče ceny, podle leakerů bude i nadále největším tahákem iPhonu 17e právě jeho cenová dostupnost. Přestože Apple přidá modernější design i výkonnější hardware, chce udržet tento model jako vstupní bránu do svého ekosystému pro zákazníky, kteří nechtějí utrácet za dražší řady Pro.

O přesném termínu představení sice leaker z Weibo neinformuje, podle dřívějších zpráv od Ming-Chi Kua, Marka Gurmana či portálu The Elec má Apple vývoj pevně pod kontrolou a s uvedením se počítá už na začátku příštího roku. Pokud se tak skutečně stane, můžeme očekávat, že iPhone 17e bude jedním z největších lákadel jablečné nabídky v roce 2026.

