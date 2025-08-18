iPhone 17 Pro Max bude možné koupit hned se dvěma typy baterií!

Letošní generace Pro iPhonů nebude jen o poměrně zásadním redesignu zad. Podle nejnovějších úniků se totiž zdá, že minimálně iPhone 17 Pro Max přinese zajímavé změny v interním uspořádání komponent. Vyplývá to alespoň ze zveřejněných snímků, které jako první odhalil korejský portál Naver prostřednictvím účtu leakera yeux1122. A jelikož se tento leaker ukázal v minulosti jako poměrně přesný, lze brát jím sdílené informace vážně.
Hlavní pozornost na snímku přitahuje především baterie s kovovým krytem, kterou Apple poprvé použil už u loňského iPhonu 16 Pro. Podle snímků by se tentokrát kovový obal měl dostat i do největšího modelu Pro Max, díky čemuž by se měl i tento model dočkat lepšího odvodu tepla a tím pádem i stabilnějšího výkonu při vyšší zátěži. Zajímavé je také rozdělení baterií na dvě varianty, kdy L-kový tvar dostanou modely se slotem na fyzickou SIM a více obdélníkový design pro verze prodávané například v USA, kde už SIM slot nenajdeme.
Uniklé fotky
Leaker Majin Bu navíc očekává, že baterie půjde i tentokrát poměrně jednoduše vyjmout, a to pomocí nízkonapěťového proudu, stejně jako je tomu u iPhonů 16 a 16 Plus. To by mělo znamenat snazší servisní zásahy, což je krok, který Apple v poslední době více prosazuje.
Další z fotografií potvrzených detailů se týká modulu fotoaparátu, který má být opět výrazně větší než u předchůdců. Pokud jste tedy doposud doufali v to, že se Apple ke zvětšení zadního fotomodulu neuchýlí, zřejmě jsou všechny naděje ty tam. A to i přesto, že ačkoliv se nejedná o oficiální CAD soubory Applu, uniklé materiály zapadají do už dříve kolujících informací a posilují očekávání, že iPhone 17 Pro Max přinese znatelné změny zejména v oblasti chlazení a fotoaparátu. K oficiálnímu představení celé řady iPhonů 17 by podle všeho mělo dojít už během několika týdnů.