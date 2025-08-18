iPhone 17 si i nadále zachová slot na fyzickou SIM!

Jedna z nejzásadnějších změn na těle iPhonů se dost možná odkládá. Úniky kolem připravovaného iPhonu 17 Pro totiž naznačují, že slot na klasickou SIM kartu ještě úplně nevymizí. Podle leakera Majin Bu a zdrojů z korejského Naveru se totiž zdá, že minimálně v některých zemích Apple tuto možnost zachová. Důkazem mají být fotografie slotů pro SIM, které se mají objevit konkrétně v iPhonech 17 Pro (Max). Ty si můžete prohlédnout níže.
Jedná se vcelku o překvapivou informaci, protože podle dřívějších informací měl být iPhone 17 vůbec prvním rokem, kdy Apple SIM slot odstraní ve více regionech a vsadí výhradně na eSIM. V USA už ostatně tento krok proběhl dávno – tamní iPhony 14, 15 i 16 fyzickou SIM kartu vůbec nemají a fungují čistě na eSIM. V dalších zemích si ale uživatelé stále mohou vybrat, a právě na tomto poli se hraje o to, zda Apple skutečně přitvrdí. Jisté je, že zcela nový iPhone 17 Air by měl přijít bez SIM slotu globálně, a to kvůli svému ultratenkému designu, kde se pro fyzickou kartu jednoduše nenašlo místo. U Pro modelů se ale zdá, že Apple ještě vyčkává, pravděpodobně kvůli regionům, kde eSIM není dostatečně rozšířená.
Fotogalerie
Apple s nástupem eSIM zdůrazňuje zejména její bezpečnost. eSIM totiž nelze fyzicky vyjmout z odcizeného telefonu a navíc umožňuje mít v zařízení nahraných až osm profilů současně, což ocení hlavně cestovatelé. Ti už nemusí řešit nákup a výměnu plastových kartiček v zahraničí, vše se dá vyřešit digitálně. Pokud se tedy informace potvrdí, uživatelé iPhonů 17 Pro v některých zemích si SIM slotu ještě užijí, zatímco jinde bude historie uzavřena definitivně. Jaký bude osud českých modelů, ukáže až samotné zářijové představení.