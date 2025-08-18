Apple příští rok představí řadu iPhone 18 bez iPhonu 18

Apple sice ještě ani nestihl představit iPhone 17, ale už se začínají množit zvěsti o jeho nástupci. A tentokrát jde o opravdu překvapivé informace, které by mohly zásadně změnit tradiční zaběhnutou strukturu podzimních keynote. Podle nejnovějších zpráv má totiž modelová řada iPhone 18 dorazit bez základního iPhonu 18, tedy modelu, který byl dosud považován za naprostou jistotu každé generace.
Všechno prý souvisí s velkým přeskupením celé nabídky, které Apple rozjíždí už letos. Místo iPhonu 17 Plus se totiž představí zbrusu nový ultratenký iPhone 17 Air, jenž má oslovit část zákazníků, kteří dosud automaticky mířili po variantě Pro. Jenže jak se zdá, letošní změna je pouze začátek a to hlavní přijde až v roce 2026, kdy Apple na podzim údajně představí čtveřici čistě prémiových modelů – iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a úplnou novinku v podobě iPhonu 18 Fold.
Základní iPhone 18 přitom nikam nemizí, pouze se podle korejského serveru ET News přesouvá na jaro 2027, kdy dorazí společně s levnějším iPhonem 18e. Apple se tak očividně chystá výrazně oddělit dražší vlajkové lodě od dostupnějších verzí a rozložit si tím premiéry do dvou částí roku. Spekulace tohoto typu přitom nejsou zcela nové. Na podobný scénář už dříve upozorňovali analytici Wayne Ma a Ming-Chi Kuo, a nyní se zdá, že se jejich předpovědi naplňují. A co víc, stejnou představovací strategii využívá i hlavní konkurent Samsung u řad Galaxy S a Galaxy A.
Pokud se tyto informace potvrdí, čeká nás od Applu skutečně velká změna. Podzimní keynote se stane čistě výkladní skříní nejdražších iPhonů, zatímco levnější modely si budeme muset počkat až do jara. To by mohlo zamíchat kartami nejen v prodejích, ale i v samotném vnímání značky, která tak sází ještě více na exkluzivitu a prémiovost svých zařízení.