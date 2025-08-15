iPhone 17 Air ve světle modré barvě bude naprosto překrásný! Toto video vás o tom přesvědčí

Představení nové generace iPhonů se kvapem blíží. Letošní podzim by pak měl podle spousty dosavadních úniků informací přinést kromě stálic ve formě iPhone 17 a 17 Pro i novinku v podobě iPhone 17 Air. A právě model 17 Air, respektive pak jeho přesná maketa ve světle modrém provedení, se nyní objevila na videu, které sdílel spolehlivý leaker Majin Bu. Díky tomu si tak můžeme udělat nejen o vzhledu, ale taktéž o chystané barvě, skvělý obrázek.
IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN
— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025
Jak můžete vidět, kombinace velmi úzkého těla s jemnou modrou barvou vypadá opravdu skvěle. Ostatně, právě tento odstín by měl být podle řady dřívějších úniků i tím hlavním, který se bude Apple snažit propagovat skrze PR materiály. Nakolik úspěšná ale tato modelová řada bude ukáže ve výsledku až čas. Mimořádně tenké tělo má být totiž vykoupeno horší výdrží baterie a jen jedním objektivem fotoaparátu na zadní straně. Těžko tak říci, zda bude líbivý vzhled pro úspěch stačit.