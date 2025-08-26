Internet zaplavují fotky a videa nových Apple TechWoven obalů pro iPhone 17 Pro!

Společně s řadou iPhone 17, která by se měla dočkat své premiéry v průběhu druhého zářijového týdne, dorazí také nové příslušenství, které má napravit reputaci kritizovaných FineWoven krytů. To bude kalifornský gigant prodávat pod názvem TechWoven s tím, že půjde o kompletně přepracovaný materiál, který má být odolnější, elegantnější a zároveň šetrný k přírodě. Kryty budou dostupné pro všechny modely od základního iPhonu 17 až po iPhone 17 Pro Max, přičemž k dispozici budou v několika barevných odstínech. A jelikož se jejich představení blíží, nejspíš nepřekvapí, že se na internetu začínají objevovat jejich fotky a videa, respektive spíš fotky a videa věrných kopií.
TechWoven má být podle dostupných informací syntetická tkanina s hustou strukturou, která je příjemná na dotek, dobře drží v ruce a hlavně si má udržet svůj vzhled i při dlouhodobém používání. Apple samozřejmě nezapomněl na podporu MagSafe, přidal výřez pro tlačítko Camera Control a ve spodní části i dvojici otvorů na poutka. Kryt je navíc vyroben s ohledem na životní prostředí a v souladu s cílem společnosti dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030.
Co se týče barev, Apple připravil jednu jednotnou paletu pro všechny modely, ve které nechybí klasická černá, moderní modrá, klidná zelená nebo výrazná fialová. Největší pozornost ale bezpochyby budí odstín Sienna coby tlumená variace oranžové, která kombinuje měděné a podzimně zemitě oranžové tóny. Tento odstín má perfektně ladit s novým iPhonem 17 Pro, jenž by měl poprvé dorazit právě v oranžové barvě. V kombinaci s hliníkovým rámem telefonu by mělo celé řešení působit mimořádně prémiově a tvoří harmonický celek.
Fotogalerie
iPhone 17 Pro TechWoven Case Sienna (Clone) Unboxing pic.twitter.com/VlDaz9eL7b
— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 25, 2025
New iPhone 17 TechWoven Case looks so good pic.twitter.com/dZe3zmWCw3
— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 22, 2025
Oproti FineWoven má TechWoven nabídnout podstatně lepší odolnost a menší náchylnost na oděrky či takzvaný „lesk“ materiálu po čase. Přesto ani nový materiál není úplně nezničitelný a při náročnějším používání se známky opotřebení časem projeví. Apple si ale měl dát záležet, aby byly výrazně menší než u předchůdce. Samozřejmostí jsou kovová tlačítka s příjemnou hmatovou odezvou a plná kompatibilita s bezdrátovým nabíjením MagSafe. TechWoven tak bude zřejmě představovat jasný krok vpřed jak ohledně prémiových obalů, tak i ochrany. Spojuje moderní design, praktičnost i ekologický přístup a navíc se stává stylovým doplňkem pro každý model iPhonu 17. Nejvíce ale zazáří v kombinaci oranžového iPhonu 17 Pro s krytem Sienna, která celé sestavě dodá šmrnc a eleganci. Pokud se tedy Apple opravdu poučil z neúspěchu FineWoven, mohli bychom se letos dočkat krytů, po kterých uživatelé sáhnou nejen kvůli ochraně telefonu, ale i kvůli vzhledu.