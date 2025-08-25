Applu unikly barvy Liquid Silicon krytů pro iPhone 17 (Pro)

Apple letos u iPhonu 17 kromě nových TechWoven krytů představí také klasiku v podobě silikonových obalů, které se podle uniklých schémat z výroby dočkají nejen čerstvého barevného kabátu, ale i drobných úprav ve zpracování. Přestože jde o produkt, který se v nabídce Applu objevuje už dlouhá léta, letošní generace by mohla být pro mnoho uživatelů nejzajímavější za poslední dobu. S detailnějšími informacemi o nových silikonových krytech přišel konkrétně leaker Majin Bu
Nové Liquid Silicone kryty nabídnou matný povrch s jemnou soft-touch úpravou, který známe i z předchozích let, ovšem letos v osmi barevných variantách. Vybrat si budete moci z odstínů Deep Orange, Pale Orange, Grass Green, Celadon, Fog Purple, Grey Blue, Dark Blue a Midnight Black. Apple původně testoval také černou, šedou Crag Gray, žlutavou Carambolu, hnědou Tannin nebo zelenou Lake Green, avšak tyto barvy nakonec do finální nabídky nezařadil. Je ale dost dobře možné, že se některé z nich v průběhu roku objeví jako sezónní edice.
Fotogalerie
Z pohledu konstrukce se Apple drží osvědčeného receptu, ale přidává několik praktických detailů. Kryty budou samozřejmě plně kompatibilní s MagSafe, což znamená bezproblémové používání s nabíječkami a příslušenstvím. Tlačítka budou jako již tradičně navržena tak, aby poskytovala přesnou zpětnou odezvu a zároveň vydržela i dlouhodobé používání. Velkou novinkou je pak integrovaný otvor pro šňůrku ve spodních rozích krytu, díky kterému půjde kryt snadno kombinovat s novými oficiálními popruhy přes rameno, které by měl Apple též za pár dní představit. Samotný materiál zůstává měkký, dobře tlumí nárazy a zároveň skvěle sedí v ruce, čímž snižuje riziko vyklouznutí.
Ani letošní silikonové kryty se ale bohužel nevyhnou neduhům, které tento materiál provázejí. Snadno na sebe chytají prach a nečistoty, při delším používání se mohou zejména na hranách objevovat známky opotřebení a občas se na nich uchytí i otisky mastnějších prstů. Apple sice zkouší povrchové úpravy, které mají tyto problémy zmírnit, ale úplně je odstranit nelze. A minimálně pro letošek je tedy třeba počítat s vlastnostmi, na které jsme u těchto krytů zvyklí. Přestože se tak Apple stále potýká s omezeními typickými pro silikon, v rámci své kategorie půjde opět o velmi oblíbený doplněk, který bude patřit mezi stálice v nabídce.