Apple chce pro iPhone 17 Air oživit toto legendární příslušenství!

Legendární příslušenství k iPhone se dost možná letos vrátí. Podle informací, které zveřejnil reportér Mark Gurman z Bloombergu, Apple zvažuje konkrétně uvedení bumper pouzdra pro chystaný iPhone 17 Air. Šlo by tak o návrat k příslušenství, které jsme naposledy viděli v éře iPhonu 4, kdy Apple představil gumové bumpery chránící hrany telefonu, ale nikoliv jeho záda.
Důvod, proč se o tomto kroku mluví právě nyní, je zcela logický. iPhone 17 Air má být totiž dosud nejtenčím smartphonem Applu, a tudíž by se běžné kryty mohly stát pro uživatele spíše přítěží než pomocí. Bumper by tak mohl nabídnout ideální kompromis ve formě ochrany hran proti poškrábání a pádům, aniž by narušil ultratenký profil novinky. Historie bumperů je přitom s Applem úzce spjata. Kalifornský gigant je musel zdarma rozdávat v roce 2010 majitelům iPhonu 4 v rámci řešení kauzy „antennagate“, kdy zakrytí anténních pruhů rukou způsobovalo výpadky signálu. Od té doby se ale k podobnému typu krytů už nikdy nevrátila.
Takto vypadaly bumpery pro iPhone 4
Není to však jen bumper, který by měl spolu s iPhone 17 Air dorazit. Podle Wayna Ma z The Information má Apple pracovat i na bateriovém pouzdře určeném rovněž pro iPhone 17 Air. To by bylo první po dlouhé době. Naposledy jsme se totiž dočkali oficiálních battery case u iPhonů 11, na které později navázal MagSafe Battery Pack, jenž byl ale už stažen z nabídky. Na oficiální představení iPhonu 17 a jeho doplňků si budeme muset počkat do září. Pokud se ale bumper skutečně vrátí, půjde o jasný signál, že Apple u svého nejtenčího iPhonu hledá nové způsoby, jak skloubit design s praktičností.
Nevím jestli legendární, ale se skřípáním zubů si to vybavuju. Nevím jestli tohle bude chtít Apple ještě lidem připomínat. Nějaké tenké, třeba od Pitaky, udělá lepší službu.