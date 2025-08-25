Zavřít reklamu

Tlačítko ovládání fotoaparátu z iPhonů 18 nakonec nezmizí! Apple s ním má jiné plány

iPhone
Jiří Filip
0

V uplynulých dnech se internetem začala šířit zpráva, že by Apple mohl už u generace iPhonů pro rok 2026 úplně zahodit speciální tlačítko Camera Control, které se poprvé objevilo loni na iPhonu 16 Pro. Takový krok by byl poměrně překvapivý, jelikož jde o jednu z největších hardwarových novinek posledních let, byť je třeba jedním dechem dodat, že i o jednu z nejkontroverznějších. Podle známého čínského leakera Instant Digital ale není situace tak černobílá, jak prvotní informace naznačovaly. Apple se totiž údajně nechystá tlačítko odstranit, ale jen zjednodušit jeho konstrukci a tím i snížit výrobní náklady.

Mohlo by vás zajímat

Současné řešení v iPhonu 16 je poměrně sofistikované. Pod safírovým sklíčkem se totiž nachází kombinace kapacitního senzoru a tlakového snímače, přičemž každý z nich má na starosti jinou část ovládání. Kapacitní vrstva rozpoznává gesta, jako jsou jemné dotyky nebo přejetí, zatímco tlakový senzor vyhodnocuje sílu stisku, takže rozlišuje lehké poklepání, pevnější stisk nebo dlouhé podržení.

iPhone 16 Pro LsA 12 iPhone 16 Pro LsA 12
iPhone 16 Pro LsA 13 iPhone 16 Pro LsA 13
iPhone 16 Pro LsA 14 iPhone 16 Pro LsA 14
iPhone 16 Pro LsA 15 iPhone 16 Pro LsA 15
iPhone 16 Pro LsA 16 iPhone 16 Pro LsA 16
iPhone 16 Pro LsA 17 iPhone 16 Pro LsA 17
iPhone 16 Pro LsA 18 iPhone 16 Pro LsA 18
iPhone 16 Pro LsA 19 iPhone 16 Pro LsA 19
iPhone 16 Pro LsA 20 iPhone 16 Pro LsA 20
iPhone 16 Pro LsA 21 iPhone 16 Pro LsA 21
iPhone 16 Pro 22 iPhone 16 Pro 22
iPhone 16 LsA 13 iPhone 16 LsA 13
iPhone 16 LsA 14 iPhone 16 LsA 14
iPhone 16 LsA 15 iPhone 16 LsA 15
iPhone 16 LsA 16 iPhone 16 LsA 16
iPhone 16 LsA 17 iPhone 16 LsA 17
iPhone 16 LsA 18 iPhone 16 LsA 18
iPhone 16 LsA 19 iPhone 16 LsA 19
iPhone 16 LsA 20 iPhone 16 LsA 20
iPhone 16 LsA 21 iPhone 16 LsA 21
iPhone 16 LsA 22 iPhone 16 LsA 22
iPhone 16 LsA 23 iPhone 16 LsA 23
iPhone 16 LsA 24 iPhone 16 LsA 24
iPhone 16 Plus LsA 1 iPhone 16 Plus LsA 1
iPhone 16 Plus LsA 2 iPhone 16 Plus LsA 2
iPhone 16 Plus LsA 3 iPhone 16 Plus LsA 3
iPhone 16 Plus LsA 4 iPhone 16 Plus LsA 4
iPhone 16 Plus LsA 5 iPhone 16 Plus LsA 5
iPhone 16 Plus LsA 6 iPhone 16 Plus LsA 6
iPhone 16 Plus LsA 7 iPhone 16 Plus LsA 7
iPhone 16 Plus LsA 8 iPhone 16 Plus LsA 8
iPhone 16 Plus LsA 9 iPhone 16 Plus LsA 9
iPhone 16 Plus LsA 10 iPhone 16 Plus LsA 10
iPhone 16 Plus LsA 11 iPhone 16 Plus LsA 11
iPhone 16 Plus LsA 12 iPhone 16 Plus LsA 12
iPhone 16 Plus LsA 13 iPhone 16 Plus LsA 13
iPhone 16 Plus LsA 14 iPhone 16 Plus LsA 14
iPhone 16 Plus LsA 15 iPhone 16 Plus LsA 15
iPhone 16 Plus LsA 16 iPhone 16 Plus LsA 16
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 1 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 1
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 2 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 2
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 3 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 3
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 4 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 4
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 5 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 5
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 6 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 6
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 7 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 7
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 8 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 8
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 9 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 9
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 10 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 10
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 11 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 11
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 12 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 12
iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 13 iPhone 15 vs iPhone 16 LsA 13
Vstoupit do galerie

Právě tato složitá konstrukce ale Applu podle leakera přináší více problémů než užitku. Výroba je extrémně nákladná a navíc generuje i drahé pozáruční opravy, což se Applu samozřejmě příliš nelíbí. Proto má pracovat na variantě, která by spoléhala už jen na tlakové senzory. Ty totiž dokážou samy rozpoznat nejen rozdílnou intenzitu stisku, ale i gesta v podobě přejetí, podobně jako to už dnes funguje například u modelů OPPO X8 Ultra nebo vivo X200 Ultra.

Mohlo by vás zajímat

Pokud se tato informace potvrdí, neznamená to tedy, že by Apple otočil kormidlo a svou nejnovější vychytávku po dvou letech úplně zrušil. Spíše jde o evoluční krok, jehož cílem je najít kompromis mezi funkcionalitou a cenou. Jinými slovy, zpráva od leakera Instant Digital je tak spíše vyvrácením nedávných spekulací, které tvrdily, že Apple Camera Control úplně pohřbí kvůli malému zájmu uživatelů. To by byla velmi krátká životnost na to, že se funkce objevila poprvé teprve v roce 2024 u iPhonu 16 Pro.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.