Tlačítko ovládání fotoaparátu z iPhonů 18 nakonec nezmizí! Apple s ním má jiné plány

V uplynulých dnech se internetem začala šířit zpráva, že by Apple mohl už u generace iPhonů pro rok 2026 úplně zahodit speciální tlačítko Camera Control, které se poprvé objevilo loni na iPhonu 16 Pro. Takový krok by byl poměrně překvapivý, jelikož jde o jednu z největších hardwarových novinek posledních let, byť je třeba jedním dechem dodat, že i o jednu z nejkontroverznějších. Podle známého čínského leakera Instant Digital ale není situace tak černobílá, jak prvotní informace naznačovaly. Apple se totiž údajně nechystá tlačítko odstranit, ale jen zjednodušit jeho konstrukci a tím i snížit výrobní náklady.
Současné řešení v iPhonu 16 je poměrně sofistikované. Pod safírovým sklíčkem se totiž nachází kombinace kapacitního senzoru a tlakového snímače, přičemž každý z nich má na starosti jinou část ovládání. Kapacitní vrstva rozpoznává gesta, jako jsou jemné dotyky nebo přejetí, zatímco tlakový senzor vyhodnocuje sílu stisku, takže rozlišuje lehké poklepání, pevnější stisk nebo dlouhé podržení.
Fotogalerie
Právě tato složitá konstrukce ale Applu podle leakera přináší více problémů než užitku. Výroba je extrémně nákladná a navíc generuje i drahé pozáruční opravy, což se Applu samozřejmě příliš nelíbí. Proto má pracovat na variantě, která by spoléhala už jen na tlakové senzory. Ty totiž dokážou samy rozpoznat nejen rozdílnou intenzitu stisku, ale i gesta v podobě přejetí, podobně jako to už dnes funguje například u modelů OPPO X8 Ultra nebo vivo X200 Ultra.
Pokud se tato informace potvrdí, neznamená to tedy, že by Apple otočil kormidlo a svou nejnovější vychytávku po dvou letech úplně zrušil. Spíše jde o evoluční krok, jehož cílem je najít kompromis mezi funkcionalitou a cenou. Jinými slovy, zpráva od leakera Instant Digital je tak spíše vyvrácením nedávných spekulací, které tvrdily, že Apple Camera Control úplně pohřbí kvůli malému zájmu uživatelů. To by byla velmi krátká životnost na to, že se funkce objevila poprvé teprve v roce 2024 u iPhonu 16 Pro.