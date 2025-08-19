iPhone 18 možná přijde o tlačítko pro ovládání fotoaparátu

Letošní iPhone 17 by měl být údajně posledním modelem, který nabídne speciální tlačítko pro ovládání fotoaparátu. Tvrdí to alespoň čerstvá spekulace z Číny, podle které Apple údajně přestal objednávat tento konkrétní komponent, protože jej mezi uživateli využívá jen minimum lidí a firma nechce zbytečně navyšovat výrobní náklady.
Je ale potřeba hned na úvod dodat, že jde o informaci více než pochybnou. Únik pochází od účtu na sociální síti Weibo, který v minulosti neměl prakticky žádnou úspěšnost a spíše jen přebíral cizí zvěsti. Navíc zatím chybí jakýkoliv důvěryhodný zdroj, který by tuto zprávu potvrdil. Přesto tato informace vzbudila ve fanouškovském světě pozornost, protože tlačítko Camera Control od svého uvedení rozděluje komunitu iPhonistů na dva tábory.
Fotogalerie
Část majitelů si jej nemůže vynachválit. Oceňují u něj především možnost pohodlného zoomování a rychlých úprav nastavení fotoaparátu bez nutnosti sahat na displej a často jej přirovnávají k profesionálním fotoaparátům. Druhá skupina jej naopak téměř nevyužívá a považuje ho za nadbytečný prvek, který v praxi jen kopíruje funkce softwarového rozhraní.
Jak se Apple k celé věci nakonec postaví zůstává samozřejmě zatím otázkou. Kalifornský gigant totiž může tlačítko jak postupně vylepšit a najít mu v iOS nové využití, tak se ale může rozhodnout ho tiše odstranit, pokud skutečně většina uživatelů nepocítí jeho přidanou hodnotu. Historie už ostatně ukázala, že podobné změny umí být pro část zákazníků hodně bolestivé. Ostatně, vzpomeňme na to, jaký rozruch vyvolala výměna ikonického přepínače ztlumení za univerzálnější Action Button u iPhonů 15 Pro.