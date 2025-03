Toto nenápadné nastavení vám zpříjemní používání tlačítka Ovládání fotoaparátu na iPhonech 16 (Pro)

Přestože jsem byl k novému tlačítku Ovládání fotoaparátu z iPhonů 16 (Pro) zprvu docela skeptický, postupem času jsem si k němu přeci jen našel cestu a nyní foťák na telefonu nespouštím jinak než právě přes něj. Aby tomu tak však bylo, musel jsem si nejprve trochu pohrát s nastavením ve snaze zpříjemnit si spouštění foťáku tímto způsobem na maximum. A jelikož jsem v rámci tohoto přizpůsobování objevil jedno nastavení, které podle mě ne každý zná, není od věci na něj alespoň v krátkosti upozornit.

Konkrétně je dobré si přenastavit to, jak se bude tlačítko chovat po stisknutí v případě, že máte zhasnutý displej telefonu. U focení jde totiž leckdy o drahocenné vteřiny a zdržovat se rozsvícením displeje byť třeba pouhým zvednutím telefonu není vždy úplně ideální. Apple však naštěstí ukryl do nastavení iPhonu řešení. Konkrétně je možné si vypnout v sekci Zobrazení a jas u ovladače fotoaparátu to, aby bylo pro spuštění foťáku přes tlačítko vyžadováno rozsvícení displeje. Tato věc je ve výchozím nastavení aktivní a tedy nemáte-li rozsvícený displej, foťák se vám po stisknutí tohoto tlačítka nespustí. Jakmile ji však deaktivujete, můžete spustit foťák stisknutím tlačítka velmi rychle a jednoduše, byť samozřejmě třeba za cenu toho, že se vám spustí i v kapse při nechtěném stisku tlačítka.

Pokud tedy tlačítko fotoaparátu využíváte stejně jako já k rychlé aktivaci foťáku na iPhonu, o tomto nastavení byste měli určitě vědět a potažmo si jej vyzkoušet. Není totiž vůbec špatné a uživatelský komfort dokáže za mě velmi slušně zvýšit.