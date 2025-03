Půl roku s iPhonem 16 Pro, Apple Watch 10 a AirPods 4 aneb dlouhodobá recenze hlavních trháků Applu

Skoro se mi tomu ani nechce věřit, ale za čtyři dny tomu bude přesně půl roku, co začal Apple prodávat nové iPhony 16 (Pro), Apple Watch 10 či AirPods 4. Tyto produkty jsou tak de facto v polovině svého vlajkového cyklu, jelikož je už za půl roku nahradí (tedy minimálně iPhony a Apple Watch) jejich nové generace. Myslím si tedy, že je ideální čas na malé zhodnocení toho, jaké tyto produkty po půl roce používání jsou a co na nich člověka baví a naopak štve oproti předešlé generaci či klidně obecně. A jelikož iPhone 16 Pro, Apple Watch 10 a AirPods 4 používám od prvního dne jejich prodejů, tedy od 20. září 2024, jejich zhodnocení se rád zhostím. Pojďme tedy na to.

iPhone 16 Pro

Na iPhone 16 Pro jsem přecházel z modelu 15 Pro, který se od něj v mnoha věcech nelišil. Určitě ale nemůžu říci, že by mě iPhone 16 Pro bavil stejně nebo dokonce méně než právě „patnáctka“. Tou nejlepší věcí, kterou postupem času oceňuji čím dál tím víc, je pětinásobný optický zoom fotoaparátu.

Právě na ten jsem se těšil u telefonu nejvíc, protože jsem se s iPhonem 15 Pro občas dostával do situací, kdy jsem si říkal, že by se mi právě pětinásobný zoom, který již tehdy měl model 15 Pro Max, dost hodil. A nyní s odstupem času musím uznat, že to byla pravda, protože situace, kdy se 5x optický zoom opravdu hodí, je spousta, ačkoliv si to člověk dříve s nižším zoomem možná ani neuvědomoval. Teleobjektiv je tedy za mě super.

Cestu jsem si svým způsobem už zvládl najít i k tlačítku Ovládání fotoaparátu na boku telefonu, byť trochu jinou, než zřejmě Apple zamýšlel. Nepoužívám jej totiž jako spoušť v kombinaci s ovladačem foťáku, ale jako prvek pro jeho rychlé spuštění. Protože nahmatat na boku fyzické tlačítko a to stisknout je za mě prostě rychlejší než různě swajpovat po displeji a tak podobně.

Foťák v poslední době neotevírám prakticky jinak než přes tento prvek a když se mi nedávno do rukou dostal iPhone 16e, bylo pro mě skoro až nepříjemné muset foťák spouštět jinak. Po půl roce s iPhonem 16 Pro jsem tedy docela rád, že Apple podobnou věc nasadil, byť jedním dechem musím dodat, že plný potenciál tohoto prvku absolutně nevyužívám, protože mi při focení tlačítko jako taková úplně „nejde na prst“ kvůli své poloze.

Super je za mě ale třeba i přepracované vnitřní chlazení, které je sice i nadále samozřejmě pasivní vzhledem k rozměrům telefonu, ale když porovnám používání iPhonu 15 Pro s 16 Pro při náročnějších úlohách, dlouhých FaceTime hovorech či třeba v autě při používání CarPlay, musím objektivně říci, že iPhone 16 Pro se zahřívá podstatně pomaleji, což ve výsledku leckdy stačí na to, abyste danou akci stihli ještě s relativně chladným telefonem, než ji dokončíte, vypnete a telefon má tak šanci vychladnout. Zde ale musím jedním dechem dodat, že například moc nehraju a tak podobně, takže srovnání se starším modelem v tomto směru úplně nemám.

Abych však jen nechválil, jsou tu samozřejmě i věci, které mě štvou, nebo by se spíš chtělo říci, že mrzí. Vše přitom souvisí s foťákem, který je jako celek velmi dobrý, avšak posvítím-li si na něj blíže, konkrétně s ultraširokoúhlým fotoaparátem prostě nejsem úplně spokojený. Apple u něj sice zásadně navýšil rozlišení a to konkrétně z 12MPx na 48MPx, ale clona zůstala na poměrně bídné hodnotě f/2,2.

To sice při dobrém světle stačí, nicméně budete-li fotit za horšího světla, nelze si na fotkách nevšimnout přebytku šumu. Při večerním focení je pak ultraširokáč stejně (ne)využitelný jako u předešlých generací. Zde bych tedy byl daleko radši, kdyby Apple zapracoval na světelnosti, klidně na úkor rozlišení. Komplexnost foťáku by to totiž zvedlo mnohem víc než tomu je nyní.

Co se pak týče větší velikosti, rychlosti, výdrže či podobných věcí, zde zcela upřímně nepociťuji žádné rozdíly. Vcelku chladným mě nechává i podpora 25W nabíjení přes MagSafe 2, protože jsem zastáncem toho, že když potřebuji telefon rychle nabít, jinak než přes klasický kabel to stejně nemá smysl a tím pádem je pro mě bezdrátové nabíjení do jisté míry doplňkovou záležitostí, kterou využívám třeba v noci nebo obecně, když vůbec nespěchám.

Jak tedy přechod z iPhonu 15 Pro na 16 Pro zhodnotit? Zcela jednoduše. „Šestnáctka“ toho oproti „patnáctce“ určitě nabízí více a je zase o krok dál, ale úplně si nedovolím říci, že bych se po půl roce s ní v kapse cítil vyloženě jinak než s iPhonem 15 Pro. Je sice pravda, že vám odemkne nové možnosti focení, potěší lepší prací s odpadním teplem či zaujme bočním tlačítkem, jedná se však za mě spíš o drobnější upgrady, které pro vás musí mít nějaký zásadnější význam. Jinak si totiž přechod asi neobhájíte.

Apple Watch 10

Upřímně řečeno, Apple Watch 10 mě v září nechávaly docela chladným, protože toho u nich Apple změnil mezigeneračně docela málo. Ačkoliv u nich ohlásil třeba i nový design, neměl jsem tehdy pocit, že by tomu tak skutečně bylo a že by se celkově hodinky mezigeneračně nějak zásadněji lišily. To sice platí i po půl roce na mém zápěstí, avšak už jen částečně.

Musím totiž přiznat, že třeba větší displej je skutečně uživatelsky komfortnější záležitostí a ačkoliv je jeho síla vlastně jen v tom, že vám aplikace a tak podobně zobrazí trochu větší, je jeho používání celkově příjemnější – zejména v mapových aplikacích a tak podobně. Nechci úplně na přímo napsat, že se díky němu stanete produktivnějšími, jelikož toto slovní spojení mi v případě chytrých hodinek úplně nedává smysl, jeho benefity však za mě určitě poznáte.

K dispozici mám konkrétně klavírně černý hliník, který mě po představení zaujal suverénně nejvíce. Od prvopočátku jsem si však říkal, zda se nejedná v mém případě spíše o cestu do pekel kvůli případným škrábancům. Když totiž Apple naposledy přišel s takto lesklou černou, psal se rok 2016 a on to za svůj Jet Black iPhone 7 tehdy pořádně schytal právě kvůli tomu, že lesklé černé tělo extrémně trpí na škrábance. Já se navíc s hodinkami moc „nemažu“ a sundávám je skutečně jen na noc.

Na zápěstí mi tedy dělají společnost i ve chvílích, kdy jim to asi úplně nesvědčí – například, když člověk něco dělá v dílně, vrtá police a tak podobně. Zkrátka, když je riziko jejich poškrábání docela velké. Nicméně po půl roce na zápěstí není na klavírně černém hliníku ani škrábanecek a hodinky vypadají stále naprosto fenomenálně. Tato barva je tedy za mě ze strany Applu absolutní trefou do černého!

Malým, zato však příjemným upgradem je integrace hloubkoměru a aplikace Hloubka, ale především pak snímače teploty vody. Když si jde člověk zaplavat do plaveckého bazénu, právě tyto vychytávky mohou přijít vhod a jste-li technologický nadšenec, zabaví vás a zároveň potěší. Totéž pak lze říci i o vylepšeném reproduktoru, který je konečně schopen přehrávat nahlas média a vy jste tak schopni si přes něj například pustit podcast, hudbu a tak podobně. Ano, je to spíš nouzové řešení, ale pár situací, kdy mi přesně tohle přišlo vhod, jsem za posledního půl roku zažil a bylo fajn vědět, že je to konečně možné.

Asi největším game-changerem je pak za mě podpora rychlonabíjení, kdy své hodinky nabijete z 0 na 80 % (tedy celodenní výdrž) za pouhých 30 minut – tedy o 15 minut rychleji než tomu bylo u předešlé generace. Právě díky tomuto zrychlení je tak možné hodinky využívat de facto nepřetržitě, protože se vám dokáží spolehlivě nabít třeba jen za dobu, kterou večer strávíte v koupelně a tak podobně. Tuto funkci miluje zejména moje žena, která s hodinkami kvůli trackování spánku spí a na nabíječku je odkládá vždy na pár minut ráno po probuzení ve chvíli, kdy má cestu do koupelny. A vzhledem k tomu, že se hodinky nikdy za den nevybijí pod 20 %, má vždy po nabití za půl hodinky 100 %, což je super.

Pochvalu za mě ale zaslouží i výdrž hodinek jako taková. Apple sice uvádí „až 18 hodin“, ale mě při běžném používání vydrží i dva dny, což je o něco víc než co v mém případě zvládly Apple Watch 9. Při trackování cvičení se sice samozřejmě výdrž sníží, nicméně i tak jsou za mě z hlediska výdrže Apple Watch 10 zatím to nejlepší, co jsem měl možnost v rámci Series edice vyzkoušet.

Jsou ale samozřejmě i věci, které člověka úplně netěší, byť nejsou spojeny přímo s konkrétní generací Apple Watch. Docela mě ale štve třeba to, že Apple stále nechce odkrýt skrze samostatnou aplikaci přesnou tělesnou teplotu, kterou vám hodinky měří. Dá se k ní sice proklikat přes Zdraví, avšak k dispozici je jen z nočního spánkového měření.

Přitom třeba chytrý prsten Ultrahuman Ring Air, který nosím už zhruba čtvrt roku, monitoruje teplotu neustále a díky tomu mám tak fajn přehled o tom, zda mi přes den nějak zásadně nezakolísala, což může být předzvěstí zdravotních problémů. Podobných věcí je ale samozřejmě víc. Nadávat můžeme třeba i na to, že Apple neumožňuje stahovat ciferníky třetích stran a tak podobně. Zkrátka a dobře, je tu stále řada úskalí, které Apple ne a ne odstranit, ač o ně uživatelé řadu let prosí.

Po půl roce na zápěstí mi tedy Apple Watch 10 dávají o něco větší smysl než tomu bylo ve chvíli, kdy jsem je měl možnost testovat v září. Stále si ale stojím za tím, že se od předešlé generace nějak zásadně neliší a pokud člověk vyloženě neocení jejich specifická vylepšení, pak si se Series 9, potažmo některou starší generací v klidu vystačí.

AirPods 4

Sluchátka AirPods mám v posledních letech v uších doslova denně a to jak při telefonátech, tak poslechu hudby a tak podobně. V posledních letech jsem pak měl možnost používat jak standardní verzi, tak i modely Pro, přičemž AirPods 3 mi zatím sedí asi nejlépe ze všech.

Jejich podání zvuku na cenu, kterou si za ně Apple účtuje, opravdu super, výdrž je taky vynikající, tvarově padnou do ucha též dobře a co mě u této generace baví asi nejvíc, to je podpora ANC, tedy aktivního potlačení okolního hluku. Ne, že bych se nějak často potřeboval zavřít do vlastního světa, ale když třeba cestuji vlakem a potřebuji pracovat, je fajn mít možnost ruchy kolem tímto způsobem odfiltrovat. ANC u AirPods 4 je navíc srovnatelné, ne-li lepší než tomu je u 1. generace AirPods Pro, takže si můžete být jisti tím, že vás vnější zvuky v normální hlasitosti nebudou nějak zvlášť rušit.

Vlastně jediná nedokonalost, která mě občas u AirPods 4 trochu zamrzí, je to, že nejsou k dostání s nabíjecím pouzdrem ve verzi s podporou MagSafe a já si je tak nemůžu připnout na magnetické nabíječky, které pro iPhone využívám. Druhá generace AirPods Pro 2 totiž podporu nabízí a věřím, že pro člověka, který přes MagSafe nabíjí rád, je to fajn vychytávka.

Chápu ale, že velikostně jsou AirPods 4 menší než tomu je u Pro 2 a tedy mohl Apple zkrátka jen narazit na to, že zde podpora MagSafe nabíjení zkrátka nelze nasadit a tím pádem je třeba nabíjen jen kabelově, bezdrátově, potažmo přes magnetický nabíjecí puk Apple Watch.

Podtrženo, sečteno – AirPods 4 jsou za mě super doplňkem ekosystému vašich Apple produktů a jejich koupí vedle v žádném případě nesáhnete. Zvukově excelují, designově i po letech baví a díky ANC je jejich využití skutečně všestranné.

