Jak mi chytrý prsten Ultrahuman Ring Air dokázal předpovědět blížící se nemoc a detekovat horečku

Chytrá nositelná elektronika toho dokáže v současnosti skutečně hodně – třeba vás upozornit na to, že máte horečku, popřípadě že se fungování vašeho těla odchyluje od standardu a možná vás čeká nemoc. Přesně to se stalo nyní i mě s prstenem Ultrahuman Ring Air, který nosím zhruba již čtvrt roku a který mi potvrdil noční horečku bez toho, aniž bych musel vylézt z postele pro klasický teploměr. A kdybych byl pozornější, pravděpodobně bych díky prstenu zjistil s předstihem i to, že se o mě něco pokouší.

Měření teploty přes chytrý prsten se může lišit od tradičních metod, protože teplota prstu bývá nižší a více kolísá vlivem okolního prostředí a průtoku krve. Například měření v podpaží obvykle ukazuje hodnoty mezi 36,0–37,0 °C, ale může být ovlivněno okolním vzduchem a bývá nižší než reálná tělesná teplota. Orální měření je přesnější, s rozmezím 36,3–37,5 °C, přičemž výsledky mohou zkreslit nedávno konzumované jídlo nebo pití. Nejvyšší přesnost má rektální měření, kde se teplota pohybuje mezi 36,8–37,9 °C, což je často o 0,5 °C více než v podpaží. Bezkontaktní teploměry na čelo ukazují hodnoty v rozmezí 36,0–37,5 °C, ale mohou být ovlivněny potem a okolním prostředím.

Chytré prsteny a hodinky často naměří teplotu o 0,5 až 1,0 °C nižší než tradiční metody, protože teplota prstů závisí na prokrvení a vnějších podmínkách. Pokud prsten ukazuje mírně zvýšenou teplotu, například 37 °C, reálná tělesná teplota může být vyšší, dokonce přes 38 °C. Proto je při pocitu horka nebo zimnice lepší ověřit hodnotu klasickým teploměrem, ideálně v ústech nebo v podpaží. Chytré prsteny a hodinky jsou tedy užitečné pro sledování trendů, ale pro přesnou diagnostiku horečky nejsou ideální. Na druhou stranu, dokáží vás upozornit na zvyšující se teplotu, díky čemuž tak můžete s předstihem zjistit, že na vás lidově řečeno něco leze. Přidanou hodnotou jsou pak nejrůznější grafy, díky kterým můžete mrknout, jak se vaše teplota zvyšovala v čase.

Protože mě bylo včera celý den relativně dobře, tedy až na zacpaný nos a tlak v hlavě, neměl jsem potřebu se měřit. V noci mě však vzbudilo horko a obecně příznaky teploty. Prášek jsem si ale brát nechtěl, protože se nejednalo o nic extrémního a stejně tak jsem si říkal, že je zbytečné se měřit klasickým teploměrem, když bych teplotu stejně neřešil léky. Že jsem teplotu měl jsem si pak potvrdil ráno v aplikaci Ultrahuman, která mi v souhrnu mého spánku hlásila, že jsem měl pravděpodobně teplotu, přičemž při pohledu na grafy mé spánkové teploty z předešlých dnů je jasně vidět, že už v předešlých dnech byla v noci má tělesná teplota vyšší než standardně. Jelikož se ale nejednalo o až tak zásadní výkyvy (a navíc podobné věci lze v grafu dlouhodobě najít častěji), nevěnoval jsem jim žádnou vyšší pozornost. Zpětně ale už můžu říci, že mě tyto signály nejspíš varovaly před nastupující (snad jen) rýmou.

