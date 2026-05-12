Apple se vrací k Intelu!

J. Jan Vajdák
Společnost Apple s Intelem po více než roce vyjednávání uzavřel podle zprávy The Wall Street Journal předběžnou dohodu o výrobě procesorů. Intel by tak měl po letech znovu produkovat čipy pro vybraná jablečná zařízení. Na rozdíl od dob minulých ale nepůjde o jeho vlastní architekturu. Intel bude vyrábět procesory založené přímo na originálním designu Applu, podobně jako to dnes dělá TSMC. Dřívější úniky naznačují, že Intel dostane na starosti výrobu levnějších procesorů. Pravděpodobně půjde o nejzákladnější čipy série M, které Apple využije ve svých dostupnějších Macích a tabletů iPadech.

Konec závislosti na TSMC

Apple dlouhodobě usiluje o diverzifikaci svého zranitelného dodavatelského řetězce. Jediným současným producentem jeho čipů je tchajwanská společnost TSMC. A ta je kvůli rozmachu AI a ohromné poptávce po serverech od firem jako Nvidia extrémně vytížená. Tim Cook nedávno přiznal, že společnost měla obrovské problémy se zajištěním dostatečného množství procesorů A19 a A19 Pro, což přímo způsobilo částečné omezení dodávek iPhonů 17.

Dohoda s Intelem dává smysl i vzhledem k nedávným personálním změnám. Generální ředitel Intelu Lip-Bu Tan, jenž loni ve funkci nahradil Pata Gelsingera, firmu úspěšně pozvedává. Soustředí se především na pokročilý uzel 14A, jehož hromadné nasazení se plánuje na rok 2028.

Vzhledem k situaci myslím, že jde o naprosto nevyhnutelný strategický krok, protože závislost na jediném dodavateli z asijského zákoutí představuje pro Apple velké riziko. Zdravý konkurenční boj navíc zcela jistě prospěje celému technologickému odvětví.

