4 teorie, co by mohla prozrazovat pozvánka na Apple Event o chystaných iPhonech 17

Apple včera rozeslal pozvánky na svůj zářijový Special Event pro představení nové generace iPhonů či Apple Watch a jako tradičně tím rozpoutal pořádnou vlnu spekulací. Tentokrát se totiž logo nese v oranžovo-modrých tónech a připomíná spíše tepelnou mapu než klasickou stylizovanou grafiku, na kterou jsme u Applu zvyklí. A jak už to bývá, každý detail může být vodítkem k tomu, co se chystá. Pojďme se tedy podívat na čtyři nejzajímavější teorie, co by pozvánka mohla prozrazovat o iPhonech 17.
1. Nové barvy iPhonů 17
Barvy na pozvánkách od Applu nebývají náhodné a často přímo souvisí s tím, jaké odstíny nových zařízení dorazí. A vzhledem k tomu, že pozvánka obsahuje barvy, o kterých se v souvislosti s iPhone 17, 17 Air a 17 Pro často hovoří, je poměrně pravděpodobné, že minimálně v tomto směru odkazuje právě na ně. Vidět lze třeba oranžovou, která by měla dorazit na iPhonech 17 Pro, nebo světle modrou, která se zase připravuje pro iPhone 17 Air. Tmavě modrá má být zase jednou z barevných variant iPhonu 17, přičemž další odstíny se prolínají některými dalšími modely.
2. iPhone, který mění barvu?
Druhá teorie je už trochu odvážnější, ale fanoušci na ní na sociálních sítích často naráží. Logo s barevným přechodem totiž mnohým připomíná efekt materiálů, které reagují na teplotu a podle ní mění odstín. Že by tedy Apple chystal iPhone, jehož záda se budou měnit podle toho, jestli jste venku na slunci, nebo uvnitř v klimatizované místnosti? Na první pohled to může znít přitaženě za vlasy, ale na druhou stranu by šlo o velmi efektní způsob, jak telefony odlišit. Pravděpodobnější ale je, že půjde o kompromis v podobě nového gradientového provedení zad, které by opticky navázalo na efekt z pozvánky a zároveň přineslo designovou změnu, o níž si fanoušci říkají už delší dobu. Tedy, pokud něco takového vůbec dorazí.
3. Chlazení jako z herního notebooku
Pokud vám logo připomíná záběr z termokamery, možná nejste daleko od pravdy. Už nějakou dobu se spekuluje, že Apple u iPhonů 17 Pro nasadí novou technologii chlazení – tzv. vapor chamber, tedy parní komoru. Ta se používá u herních notebooků nebo špičkových smartphonů a výrazně pomáhá při rozvodu tepla od čipu. U iPhonů by šlo o zásadní posun, protože nový A19 Pro má nabídnout ještě vyšší výkon než jeho předchůdce, což logicky klade velké nároky na chlazení. Pokud Apple skutečně parní komoru nasadí, mohlo by to znamenat konec obav z přehřívání při hraní nebo práci s náročnými aplikacemi – a to je krok, na který už dlouho čekáme.
4. iPhone s termokamerou?
A nakonec teorie, která už zavání spíše sci-fi, ale zní až překvapivě lákavě. Někteří fanoušci si totiž všimli, že pozvánka svým vzhledem připomíná přímo obraz z termokamery, a proto spekulují, že by Apple mohl tuto funkci integrovat přímo do iPhonu. Takový snímač by umožnil například měřit teplotu objektů kolem vás, kontrolovat úniky tepla v domácnosti, nebo dokonce rychle zjistit, jestli má někdo horečku. Pravděpodobnost, že se tato funkce opravdu objeví, je zatím malá, ale nelze ji úplně vyloučit. Apple v minulosti opakovaně ukázal, že když má smysl posunout iPhone o krok dál a rozšířit jeho využití, dokáže přijít i s něčím, co na první pohled působilo až příliš futuristicky.