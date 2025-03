Konec přehřívání je tu: iPhony 17 Pro (Max) dostanou zásadní vylepšení chlazení!

Zdá se, že doby nepříjemně se zahřívajících iPhonů, které kvůli nadměrně zahřátému čipu následně sníží svůj výkon, jsou ty tam. Letošní řada Pro iPhonů 17 se má totiž dočkat zásadního vylepšení právě na poli chlazení, které poté, co jej jako první ohlásil na začátku roku čínský portál MyDrivers, nyní potvrdil spolehlivý leaker Instant Digital. Řeč je konkrétně o nasazení pokročilého chladícího systému ve formě speciální parní komory.

Chlazení parní komorou je technologie používaná ve smartphonech s OS Android ke zlepšení odvádění tepla. Fungují na principu, kdy tenká kovová komora obsahuje kapalinu, která se při zahřívání odpařuje, pára rovnoměrně rozvádí teplo, a následně kondenzuje zpět na kapalinu. Tento cyklus odvádí teplo efektivněji než tradiční chlazení. Parní komory díky tomu umožňují rovnoměrnější chlazení, vyšší výkon bez přehřívání a jsou ideální pro tenká zařízení. Často se proto používají u herních nebo výkonných telefonů, kde je potřeba zvládat vysoké tepelné zatížení. Bezesporu se tedy jedná o řešení, které může Applu zásadně při práci s odpadním teplem iPhonů 17 Pro (Max) pomoci.

Podle leakera zajistí nasazení parní komory u iPhonů 17 Pro (Max) to, že se budou tyto telefony mezigeneračně daleké méně zahřívat, jelikož jejich čip půjde parní komorou lépe uchladit. A19 Pro , který bude tyto modely pohánět, navíc údajně projde vylepšením na poli tepelného managementu, takže bude zřejmě hřát méně „od výroby“. Díky této kombinaci by pak měl Apple docílit toho, že iPhony 17 Pro (Max) dokáží poskytnout maximální výkon po dlouhou dobu, což je rozhodně pozitivní. Bohužel, vzhledem k prostorové náročnosti se však chlazení parní komorou zřejmě hned tak jinam nepodívá. U iPhonů 17 Air je její nasazení prakticky vyloučeno vzhledem k rozměrům a u iPhonů 17 by pak nedávalo moc smysl vzhledem k tomu, jaká cílová skupina tyto telefony využívá. Maximální možný výkon totiž pro ní alfou a omegou není.