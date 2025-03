Podívejte se, jak skvěle bude v ruce vypadat tenký iPhone 17 Air vedle iPhonu 16 Pro Max

Na letošní září Apple plánuje kromě odhalení standardních základních iPhonů 17 a high-endových modelů 17 Pro a 17 Pro Max i představení zbrusu nového iPhinu 17 Air. Ten v jeho nabídce nahradí dosavadní iPhony Plus s tím, že jeho hlavním lákadlem má být mimořádná tenkost pohybující se údajně kolem 5,5 mm, díky čemuž by se tak měl tento model stát nejtenčím iPhonem, který kdy Apple představil. A díky tomu, že o něm v posledních týdnech a měsících uniklo již spoustu informací, mohou na jejich základě designéři, ale i nejrůznější kutilové vytvářet první rendery a makety, které designově novinky odhalují a třeba je i dávají do porovnání s nyní známými modely. Dva snímky z takovéto porovnávačky se nyní objevily na internetu s tím, že stojí opravdu za to. Na svém X je sdílel spolehlivý leaker Majin Bu.

Fotogalerie iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro Max1 iPhone 17 Air vs iPhone 16 Pro Max2 Vstoupit do galerie

Jak můžete sami vidět, iPhone 17 Air je na snímcích porovnáván s iPhonem 16 Pro Max. Tenkost novinky je pak právě v porovnání s modelem, který je v současnosti na pultech obchodů, skoro až neuvěřitelná. Zajímavé je ale třeba i to, že ač je fotomodul iPhonu 17 Air dost masivní, ve výsledku nepůsobí nějak přehnaně rušivě, ale naopak zádům telefonu sluší. Pokud se tedy Applu skutečně podaří tato vize dotáhnout do zdárného konce a my tak budeme mít v září na výběr nejen z klasických iPhonů, ale i ze supertenkého modelu Air, je rozhodně na co se těšit.