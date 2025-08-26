Pozvánka na představení iPhone 17 obsahuje skrytý easter egg. Vyzkoušejte si jej i vy!

Jsou tomu zhruba dvě hodiny, co Apple potěšil svět rozesláním pozvánek na svou první podzimní konferenci, na které by měl nové iPhony 17 (Pro), Apple Watch SE 3, Series 11 či Ultra 3 nebo třeba AirPods Pro 3 a s trochou štěstí i AirTag 2. generace. A stejně jako v případě předešlých pozvánek, i tentokrát si pro své fanoušky přichystal hezký easter egg nebo chcete-li skrytý vtípek, kterým pozvánku ozvláštňuje.
Pokud si chcete easter egg vyzkoušet, navštivte přes Safari na iPhonu či iPadu tuto stránku a prstem začněte jezdit po logu Apple na pozvánce. To začne záhy měnit barvu podle toho, jak zrovna přejedete prstem, přičemž celý easter egg vypadá tak, jak kdyby logo Applu reagovalo na teplo vašeho prstu, což působí bezesporu zajímavě. Že by nám tím chtěl Apple naznačit, že nás čeká třeba iPhone, který bude měnit barvu právě na základě teploty, nebo snad do optiky jeho foťáku skryl termokameru? To se dozvíme už za dva týdny.