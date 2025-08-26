iPhone 17 datum představení oficiálně oznámeno!

iPhone 17 datum představení je venku! Apple totiž před malou chvílí rozeslal médiím pozvánky na Keynote, na které odhalí ty nejžhavější novinky, které si na letošní podzim přichystal.
iPhone 17 datum představení
Apple představí iPhone 17, 17 Pro a 17 Air na Keynote v úterý 9. září od 19:00 našeho času. Spekulace okolo tohoto termínu se tak bezezbytku naplnily, což však vzhledem k tomu, že i v minulých letech datum Keynote uniklo s pořádným předstihem, není žádným velkým překvapením.
Co se pak týče novinek, které se na Keynote představí, vedle nové řady iPhone 17 bychom se měli dočkat taktéž odhalení Apple Watch SE 3, Series 11 a Ultra 3. My vás na našem magazínu samozřejmě celou Keynote provedeme v rámci živého přepisu a následně i komplexních článků.