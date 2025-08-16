Apple Watch 11: Vše, co od nich očekáváme

Do zářijové keynote Applu zbývá přibližně měsíc a přestože se v souvislosti s ní hovoří primárně o iPhone 17, 17 Air, 17 Pro a 17 Pro Max, i letošní generace Apple Watch Series 11 se začíná čím dál tím víc rýsovat. A i když se na první pohled možná nedočkáme zásadní designové proměny, uvnitř hodinek by mělo jít o největší technologický posun za poslední roky.
Rychlejší čip a lepší výdrž
Srdcem nových hodinek má být čip S11, který podle dosavadních informací nabídne kompaktnější konstrukci, vyšší výkon a hlavně nižší spotřebu energie. To by mohlo znamenat delší výdrž na jedno nabití, případně prostor pro větší baterii či nové senzory. Právě výdrž baterie by pak byla bezesporu velkým lákadlem Zvlášť proto, že se Apple Watch už několik let drží výdrž papírově kolem 18 hodin, takže i malý posun by byl příjemným upgradem.
Připojení nové generace
Další novinkou má být podpora 5G RedCap díky modemu od MediaTeku. Nejde však o plnohodnotné 5G s maximální rychlostí, ale o jeho energeticky úspornou variantu určenou pro nositelnou elektroniku. Tento upgrade by měl uživatelům přinést stabilnější připojení a rychlejší celkovou „odezvu“ při použití mobilního datového připojení a to bez dramatického vlivu na baterii. Jinými slovy, hodinky by se ve výsledku měly stát opět o něco samostatnějšími.
Měření krevního tlaku
Nejvíc zvědavosti budí funkce monitoringu krevního tlaku. Apple na ní totiž pracuje už několik let, ale zatím podle prakticky všech dosavadních úniků informací narážel na problémy s přesností, potažmo vyhodnocením dat jako takových. Pokud se ale nyní konečně podařilo překážky překonat, hodinky sice neukážou přesné hodnoty jako tlakoměr, ale dokážou odhalit dlouhodobé zvýšení tlaku a upozornit uživatele na možné zdravotní riziko. Podobně už dnes Apple Watch detekují nepravidelný srdeční rytmus nebo třeba teplotu, kterou vám sice též neukáží přesně, ale upozorní vás na to, že se změnila oproti standardu (byť jen při monitoringu vašeho spánku v noci)
watchOS 26 a nové funkce
Series 11 samozřejmě poběží na watchOS 26, který přináší hned několik zajímavých novinek. Patří mezi ně třeba Workout Buddy coby virtuální trenér využívající generativní AI a hlasové pokyny z Apple Fitness+ pro motivaci během cvičení. Tato funkce ale v České republice k dispozici. bohužel nebude. Čeho si však užijí všichni bez závislosti na místě, je přepracovaný vzhled watchOS ve formě stylu Liquid Glass, vylepšený Control Center, nová gesta a chytřejší Smart Stack.
V kódu iOS 26 se navíc objevily stopy funkce Sleep Score. Ta by měla na základě více metrik vyhodnotit kvalitu spánku a poradit, jak se bude uživatel během dne cítit. Není ale jisté, zda se funkce stihne dostat už do letošní generace. Jen pro zajímavost, Sleep Score nebo chcete-li skóre spánku jsou již dnes běžnou součástí například chytrých prstenů, které dokáží spánek též sledovat. Apple by tak v tomto směru „jen“ dohnal okolí.
Deset let Apple Watch anebo máme čekat něco víc?
Rok 2025 je pro Apple Watch významný, jelikož uběhne deset let od jejich představení. Právě v souvislosti s 10. výročím představení se proto v minulosti nesčetněkrát spekulovalo o speciální výroční edici například s novým magnetickým systémem pro uchycení řemínků a tenčím tělem, ale zatím se zdá, že Apple si tyto změny nechá na později (pokud tedy vůbec dorazí). Jinými slovy, pokud doufáte, že se letos uchýlí Apple k něčemu podobnému, k čemu došlo v roce 2017 u iPhonů s příchodem tehdy revolučního iPhone X coby oslavy 10. výročí uvedení těchto telefonů na trh, pak pravděpodobně doufáte marně.