AirPods Pro 3 dorazí ještě letos a přinesou tuto skvělou funkci z Apple Watch!

Podle Marka Gurmana z Bloombergu se letos dočkáme nových AirPods Pro, které přinesou zásadní novinku. a to sice monitorování srdečního tepu. Půjde tak o další krok Applu v oblasti propojení audia a zdravotních funkcí. Nové AirPods Pro budou využívat technologii podobnou té z Apple Watch. Pomocí optických LED senzorů, které pulzují více než 100× za sekundu, dokážou sluchátka měřit srdeční tep na základě průtoku krve. Funkce bude fungovat pouze tehdy, pokud budou v uších zasunuta obě sluchátka, a naměřená data se automaticky propojí s aplikací Zdraví na iPhonu. Apple stejnou technologii nasadil už u letošních Powerbeats Pro 2. Pokud bude mít uživatel současně nasazené i Apple Watch, systém pravděpodobně upřednostní jejich přesnější měření, stejně jako u Powerbeats.
Kromě zdravotních funkcí by třetí generace AirPods Pro měla nabídnout také vylepšenou kvalitu zvuku, silnější aktivní potlačení hluku (ANC) a možné designové úpravy. Apple tím naváže na AirPods Pro 2 z roku 2022, které loni dostaly jen drobný refresh s USB-C nabíjecím pouzdrem. Gurman také uvádí, že letošní podzimní produktová řada Applu zahrne nové Apple Watch, rychlejší Vision Pro, iPady Pro s čipem M5, ale také nové HomePod mini a Apple TV. AirPods Pro s měřením tepu by se tak mohly stát jedním z hlavních taháků. Pokud se predikce potvrdí, Apple rozšíří svůj zdravotní ekosystém o další zařízení.