3 důvody, proč se těšit na Apple Watch Ultra 3

Apple Watch
Martin Hradecký
Apple Watch Ultra 3 se blíží a podle úniků se má skutečně vyplatit počkat. Po dvouleté pauze mezi generacemi to vypadá na výrazný posun, který by mohl přesvědčit i uživatele běžných modelů. Jaké jsou hlavní důvody, proč přejít z nižších modelů na Ultra?

1. Největší displej

Jednou z hlavních předností modelu Ultra byl vždy větší displej. Jenže v loňském roce se situace změnila – Apple Watch Series 10 přinesly podobně velký panel. Letos by se ale měl Ultra model vrátit na vrchol. Podle uniklého obrázku z beta verze iOS 26 nás čeká nové rozlišení 422 × 514 pixelů, které by mělo být exkluzivní právě pro Apple Watch Ultra 3.

Jak se hardwarová i softwarová výbava Apple Watch zlepšuje, začíná být právě velikost obrazovky hlavním limitem při každodenním používání. S novým čipem S11 a systémem watchOS 26 bude větší displej znamenat pohodlnější psaní, více informací na obrazovce a lepší interakci s aplikacemi.

2. Exkluzivní ciferníky

Přestože Apple Watch Series 10 mají téměř stejný displej jako starší Ultra, neposkytují přístup k některým exkluzivním ciferníkům. Třeba Modular Ultra nebo Wayfinder jsou dostupné jen na modelech Ultra. Jinak Apple údajně připravuje další nový ciferník exkluzivně pro Ultra 3.

Bonus: lepší baterie a nové senzory

Ultra 3 přinese i další vylepšení – lepší výdrž baterie, nové zdravotní senzory nebo vylepšené připojení. Ale právě kombinace většího displeje a unikátních ciferníků je tím, co pravděpodobně přesvědčí nejvíce nových zákazníků.

