HomePod mini 2 se blíží! Apple pro něj chystá rychlejší čip i lepší konektivitu

Apple pracuje na nové generaci HomePodu mini, která přinese výrazný nárůst výkonu díky modernizovanému procesoru. Podle informací ze softwarového kódu, který procházel Aaron Perris, ponese novinka kódové označení B525, zatímco současný model má označení B520.
Výrazně výkonnější čip S11
Aktuální HomePod mini využívá starší čip S5, původně vyvinutý pro Apple Watch. Nový model by měl dostat čip založený na mikroarchitektuře T8310, kterou dnes používají procesory S9 a S10 v Apple Watch Series 9 a 10, a také připravovaný S11 pro Apple Watch Series 11 a Apple Watch Ultra 3.
Očekávaný čip S11 nabídne 64bitový dvoujádrový procesor vycházející z A16 a čtyřjádrový Neural Engine. To znamená nejen rychlejší zpracování hudby a hlasových příkazů, ale také lepší odezvu při používání chytré domácnosti přes HomeKit.
Rychlejší připojení a nové možnosti
Kromě nového čipu by měl HomePod mini 2 dostat také nový Wi-Fi a Bluetooth modul navržený Applem s podporou Wi-Fi 6E. Ten zajistí vyšší rychlost, nižší latenci a stabilnější připojení, zejména v domácnostech s více zařízeními. Spekuluje se také o nových barevných variantách, které by rozšířily současnou nabídku.
Zatím nejsou potvrzeny žádné další hardwarové změny, ale posun ve výkonu oproti současnému modelu bude patrný především při využívání Siri, streamování hudby a ovládání chytrých zařízení.
Kdy dorazí na trh?
Podle dosavadních informací by Apple mohl HomePod mini 2 představit kdykoli mezi zářím a prosincem 2025. Pokud se tak stane po boku nových Apple Watch a iPhonů, půjde o jeden z nejzajímavějších podzimních přírůstků do Apple ekosystému.
Fotogalerie
Pro uživatele původního HomePodu mini bude upgrade lákavý zejména kvůli rychlejšímu čipu, modernímu připojení a možným novým barvám. Apple tak znovu posílí svou pozici na trhu chytrých reproduktorů.