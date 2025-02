Apple představil nová sluchátka! Nejsou to AirPods, ale umí měřit tep

Čekání je u konce. Apple skrze svou dceřinou společnost Beats před pár minutami světu oficiálně odhalil nová sluchátka Powerbeats Pro 2, kterými se bude snažit zaujmout zejména mezi sportovci. To proto, že do nich kalifornský gigant napěchoval to nejlepší z AirPods Pro 2 a zároveň je vybavil něčím, co jsme u jeho sluchátek doposud ještě neviděli.

S trochou nadsázky by se dalo říci, že Powerbeats Pro 2 jsou „jen“ AirPods Pro 2 v jiném těle. To proto, že je stejně jako vlajková sluchátka Applu pohání čip H2 nabízející skvělou energetickou účinnost či integraci do Apple ekosystému, či že nabízí ANC s režimem propustnosti nebo personalizovaným prostorovým zvukem. Designově pak vychází novinka ze své předešlé generace, byť oproti ní má dle výrobce o 50 % menší ušní háček, který by ale i přesto měl zajistit prvotřídní uchycení za uchem uživatele. Super je pak to, že sluchátka odolají i potu čí mírnějšímu dešti díky certifikaci IPX4 či že jsou nově k dispozici s hned pěti velikosti špuntů, díky čemuž tak padnou do ucha naprosto každému.

Lepší výdrž i zvuk

Tělo sluchátek je nyní o 20 % lehčí, avšak přesto se Applu podařil malý zázrak a díky čipu H2 dokázal prodloužit výdrž baterie sluchátek na 10 hodin přehrávání s vypnutým ANC, což je o příjemnou hodinu víc než tomu bylo u předešlé generace. Nabíjení je pak jako již tradičně zajištěno přes nabíjecí pouzdro, které posouvá celkovou výdrž sluchátek (při kombinaci nabitých sluchátek + nabité krabičky) na krásných 45 hodin. Jen pro zajímavost, původní verze nabízela „jen“ 24 hodin, takže zde si sluchátka polepšila opravdu zásadně. Totéž v bledě modrém pak lze říci i o nabíjení pouzdra jako takového, kde je kromě USB-C portu poprvé k dispozici i podpora bezdrátového Qi nabíjení.

Co se týče zvuku, Powerbeats Pro 2 se dočkaly přepracované akustické architektury, díky které by měla sluchátka nabízet podstatně lepší kvalitu zvuku, ale hlavně výše zmíněné ANC s režimem propustnosti, adaptivní ekvalizér a další softwarové vymoženosti, o kterých se předešlé generaci Powerbeats Pro mohlo jen zdát. Zároveň je tento model prvním produktem z dílny Beats s podporou Lossless Audio s ultranízkou latencí, který je optimalizován pro Vision Pro. Jinými slovy, Powerbeats Pro 2 vám nabídnou stejný zvukový zážitek v kombinaci s headsetem Applu, jako tomu je nyní i u AirPod Pro 2, což je rozhodně super.

Monitoring srdečního tepu

Suverénně nejzajímavější novinkou sluchátek je podpora monitoringu srdečního tepu, o které se v uplynulých měsících intenzivně spekulovalo. Snímání funguje ve chvíli, kdy jsou obě sluchátka v uších, přičemž když uživatel tuto věc splní, optické LED senzory pulsují více než 100x za sekundu, aby co nejpřesněji získaly data ohledně srdeční frekvence na základě průtoku krve ve vašich uších. Naměřená data jsou pak samozřejmě synchronizována s fitness aplikacemi, ale také s aplikací Zdraví, díky čemuž by tak měl mít uživatel ohledně své tepové frekvence zejména při tréninku skvělé povědomí. Podporu pro snímání tepu přes sluchátka nabídne hned od startu prodeje například Peloton, Ladder, Nike RUn Club či YaoYao.

Jablíčkáře potěší, že na iPhonech se monitoring srdeční frekvence přes sluchátka spouští automaticky ve chvíli, kdy je zahájeno cvičení, a stejně tak je i automaticky vypnut ve chvíli, kdy uživatel cvičení monitorované přes aplikaci ukončí. V případě Androidu takový komfort k dispozici není – monitoring tepu bude třeba zapínat manuálně přes aplikace. Pokud vás pak zajímá to, zda se nebude měření ze sluchátek bít s měřením z Apple Watch, není třeba se obávat. Dle slov Applu totiž budou v takovém případě využívat coby výchozí data naměřená z Apple Watch, avšak ve výsledku by to mělo být jedno, jelikož obě metody by měly měřit tep zhruba stejně.

H2 jako mozek všeho

Vraťme se ale ještě chvíli k čipu H2, který je pro funkčnost sluchátek naprosto zásadní. Powerbeats Pro 2 totiž díky němu nabízí například rychlé párování, které známe třeba i z AirPods, automatické přepínání mezi zařízeními přes iCloud, podporu sdílení zvuku a samozřejmě i integraci do Apple Najít. V případě Androidu je k dispozici mnoho stejných funkcí, přičemž pro maximální využití sluchátek je třeba doprovodná aplikace Beats stažitelná zdarma z Google Play.

Pokud vás pak zajímá ovládání, to je kromě toho hlasového přes Siri částečně možné přes tlačítka „b“ na bocích sluchátek. Ta totiž podporují gesto stisknutí a přidržení, kdy přes ně lze zaktivovat Siri, pozastavit skladby, přeskočit je a tak podobně. Dále je na každém ze sluchátek dotyková kolébka, která slouží pro regulaci hlasitosti pouhým přejetím prstů. Powerbeats Pro 2 ale nabízí i papírově skvělou mikrofonní soustavu skládající se ze tří mikrofonů a hlasového akcelerometru. Díky tomu by tak měl být hlas uživatelů snímán velmi věrně a co je důležitější, k dispozici bude i automatická izolace hlasu pro snížení hluku na pozadí.

Cena Powerbeats Pro 2

Sluchátka Powerbeats Pro 2 dorazí celke ve čtyřech barvách – konkrétně svítivě oranžové, intenzivní fialové, tekoucí pískové a klasické uhlově černé. Do prodeje zamíří ve čtvrtek 13. února za cenu 7990 Kč. Jedná se tedy o nejdražší True Wireless sluchátka, která Apple v současnosti nabízí.

