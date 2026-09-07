iPhone 18 bude, ale nebude? Apple prý zvažuje překvapivý tah

Když Apple loni na podzim ukázal světu iPhone 17, mnoha uživatelům vyrazil tímto modelem dech. Po letech přešlapování základních modelů na místě se totiž podařil iPhone 17 vylepšit na mnoha klíčových frontách, díky čemuž se tak z něj stal telefon, který rázem není jen do počtu, ale naopak dokáže uspokojit i náročnější uživatelem. Od iPhone 17 Pro se totiž liší vlastně hlavně absencí teleobjektivu, přičemž zbylé zásadní specifikace jsou víceméně shodné. O to víc dokáží překvapit nové zprávy z čínské sociální sítě Weibo, dle kterých je možné, že se nástupce tohoto skvělého telefonu nedočkáme. Tedy, jak se to vezme.
Že Apple neplánuje základní iPhone 18 představit letos na podzim není žádným tajemstvím. Podzimní Keynote má být totiž od letoška vyhrazena jen hign-endovým modelům, zatímco jaro má patřit dostupnějším telefonům právě v čele se základním iPhonem. Háček je však v tom, že vylepšená verze iPhone 17 coby nový iPhone 18 příští rok na jaře vůbec nemusí dorazit. Apple si totiž údajně pohrává s nápadem, že tento model zruší a jako iPhone 18 pak bude prodávat iPhone Air 2. Ten totiž nyní aktivně vyvíjí a dost možná se jím pokusí zaujmout právě coby novým základem řady. Vedle něj pak dorazí samozřejmě i iPhone 18e, avšak u něj se samozřejmě musí počítat s řadou kompromisů, kvůli čemuž půjde i nadále spíš o low-endové zařízení.
Upřímně řečeno, ačkoliv může znít na první pohled tato spekulace dost bláznivě, vlastně dává docela smysl. Pokud se totiž vyplní dosavadní úniky informací, dostane iPhone Air 2 na záda druhý fotoaparát (ultraširokoúhlý), lepší baterii a nový čip, což jsou ale ve výsledku věci, se kterými se počítá, respektive doposud počítalo i u základního iPhone 18. Apple by tak vedle sebe ve výsledku prodával dva telefony s dost podobnými, ne-li ve většině případů shodnými technickými specifikacemi, které by se lišily jen vzhledem.
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A právě to by mohl být ve výsledku zásadní problém. Pokud by totiž byl skutečně rozdíl primárně ve vzhledu, troufnu si říci, že by se mnoho lidí rozhodlo tenký iPhone Air 2 opět vynechat a sáhnout raději po iPhone 18, protože je jasné, že by byl levnější vzhledem k tomu, že tomu tak je i nyní u řady 17. Vynechání jednoho či druhého modelu z nabídky by tak byl docela logický krok a jelikož je z hlediska těla iPhone Air 2 dozajista zajímavější než iPhone 18, druhý jmenovaný by mohl jít z kola ven. Apple by si tím navíc elegantně zajistil nový de facto základní model za vyšší cenu, protože zatímco iPhone 17 nyní začíná v USA na 799 dolarech, iPhone Air na 999 dolarech a to se navíc bavíme před zdražením, ke kterému pravděpodobně co nevidět dojde.
Apple by tak mohl teoreticky právě celkové zdražení vyřešit tím, že dosavadní klasický základní model nezdraží, ale nahradí jej sice dražším, ale troufnu si říci, že celkově zajímavějším modelem, ze kterého by se tak stal nový základ. Zda se tak stane či nikoliv sice samozřejmě ukáže až příští jaro, osobně by mě ale tato strategie vlastně nakonec vůbec nepřekvapila, ba právě naopak. Navíc si tak trochu myslím, že by to vlastně nemusel být úplně špatný krok, protože iPhone Air jako takový je opravdu zajímavý telefon a pokud jej Apple dokáže ve druhé generaci ještě více technologicky posunout, může jít o nový základ, který bude svět milovat.