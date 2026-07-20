Největší datová centra světa: Čína dominuje, ale Apple, Google i NSA mají vlastní digitální pevnosti

Umělá inteligence, ChatGPT, vyhledávání na Googlu, videa na YouTube nebo ukládání fotografií do cloudu. Všechny tyto služby pohání obří datová centra, která spotřebovávají tolik elektřiny jako menší města. Kde se nacházejí ta největší na světě a kdo je vlastní? Překvapivě největší digitální pevnost neleží v USA, ale v Číně.
1. China Telecom – Inner Mongolia Information Park (Čína)
Největším datovým centrem světa je komplex společnosti China Telecom ve Vnitřním Mongolsku. Zabírá přibližně 10,7 milionu čtverečních stop (zhruba 994 tisíc m²) a slouží jako páteř čínského internetu, cloudových služeb i umělé inteligence. Díky chladnějšímu klimatu jsou zde zároveň nižší náklady na chlazení serverů.
2. The Citadel – Switch (USA)
Druhé místo patří americké společnosti Switch. Její datové centrum The Citadel v Nevadě zabírá přes 8,2 milionu čtverečních stop a patří mezi nejbezpečnější komerční datová centra na světě. Využívají jej velké technologické firmy, finanční instituce i státní organizace.
3. Harbin Data Center (Čína)
Na třetím místě se nachází další čínský gigant. Datové centrum v Harbinu má rozlohu přibližně 7,1 milionu čtverečních stop a je jedním z klíčových uzlů pro cloudové služby a výpočetní infrastrukturu v severní Číně.
4. Range International Information Hub (Čína)
Také čtvrtá příčka patří Číně. Komplex společnosti Range International zabírá více než 6,3 milionu čtverečních stop a je navržen především pro provoz cloudových služeb a rozsáhlých AI výpočtů.
5. Utah Data Center (NSA, USA)
Jedním z nejznámějších datových center světa je zařízení americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) v Utahu. Přestože není největší rozlohou, proslulo především spekulacemi o ukládání obrovského množství dat souvisejících se zpravodajskou činností Spojených států.
6. Google Council Bluffs Data Center (USA)
Google provozuje desítky datových center po celém světě, ale jedno z jeho největších stojí ve státě Iowa. Právě odsud běží velká část služeb, jako jsou Vyhledávání Google, Gmail, YouTube nebo cloudová platforma Google Cloud.
7. Apple Mesa Data Center (USA)
Apple vlastní několik vlastních datových center a jedno z největších se nachází v arizonské Mesě. Právě zde běží část služeb iCloud, Apple Music, Apple Intelligence a dalších online služeb společnosti.
8. Switch SuperNAP Las Vegas (USA)
Dalším americkým gigantem je SuperNAP v Las Vegas. Toto datové centrum využívají stovky firem a patří mezi nejvýkonnější komerční serverové komplexy na světě.
9. Lakeside Technology Center (USA)
Datové centrum v Chicagu je zajímavé tím, že vzniklo přestavbou bývalé telekomunikační budovy. Dnes zde sídlí stovky technologických společností, internetových operátorů a cloudových služeb.
10. Yotta NM1 Data Center (Indie)
První desítku uzavírá indické datové centrum Yotta NM1 nedaleko Bombaje. Patří mezi největší technologické investice v Indii a je symbolem rychlého růstu tamního trhu s cloudovými službami a umělou inteligencí.
Čína a USA vedou digitální závody
Při pohledu na žebříček je patrné, že naprostou dominanci si mezi největšími datovými centry světa drží Spojené státy a Čína. Obě velmoci masivně investují do infrastruktury potřebné pro umělou inteligenci, cloudové služby i budoucí digitální ekonomiku.
Každý nový AI model, každá fotografie uložená do cloudu nebo každé video přehrané na internetu totiž nakonec skončí právě v některém z těchto obřích komplexů. Datová centra se tak stávají jednou z nejdůležitějších strategických infrastruktur 21. století a jejich význam bude s dalším rozvojem umělé inteligence ještě rychle růst.