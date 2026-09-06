5 filmových novinek na HBO Max, které byste si tento týden neměli nechat ujít

Já, padouch 4
Nejoblíbenější padouch Gru a jeho roztomilí Mimoňové jsou zpět ve čtvrtém díle plném bláznivých dobrodružství a rodinných trampot.
Ready Player One: Hra začíná
Po smrti tvůrce OASIS začíná závod o ukryté Velikonoční vajíčko. Vítěz získá jeho obrovské jmění i vládu nad virtuálním světem.
Sirat
Luis se s malým synem vydává do marockých hor hledat ztracenou dceru. Pátrání se brzy změní v halucinogenní noční můru bez úniku.
Gravitace
Lékařka na své první vesmírné misi a zkušený astronaut bojují po katastrofě o přežití v nekonečném prostoru.
Birth / Rebirth
Po smrti dcery se zdrcená matka spojí s patologem posedlým oživováním. Společně překročí hranice, odkud už není návratu.