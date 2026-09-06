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5 filmových novinek na HBO Max, které byste si tento týden neměli nechat ujít

Vše o Apple
A. TomanováAmaya Tomanová
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Já, padouch 4

Nejoblíbenější padouch Gru a jeho roztomilí Mimoňové jsou zpět ve čtvrtém díle plném bláznivých dobrodružství a rodinných trampot.

Ready Player One: Hra začíná

Po smrti tvůrce OASIS začíná závod o ukryté Velikonoční vajíčko. Vítěz získá jeho obrovské jmění i vládu nad virtuálním světem.

Sirat

Luis se s malým synem vydává do marockých hor hledat ztracenou dceru. Pátrání se brzy změní v halucinogenní noční můru bez úniku.

Gravitace

Lékařka na své první vesmírné misi a zkušený astronaut bojují po katastrofě o přežití v nekonečném prostoru.

Birth / Rebirth

Po smrti dcery se zdrcená matka spojí s patologem posedlým oživováním. Společně překročí hranice, odkud už není návratu.

Zdroj
Diskuze
HBO Max

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