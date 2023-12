Nejlepší (vánoční) filmy na YouTube zdarma

Pokud už vám lezou krkem rok co rok opakující se pořady v televizi a nemáte žádnou videostreamovací službu, není třeba házet flintu do žita. YouTube má doma každý z nás a i tam naleznete filmy, které se hodí do vánoční pohody. Ideální samozřejmě je, že jsou zcela zdarma a kvalita je také dostačující. Pojďme se tedy na ně podívat.

Nesmrtelná teta

Sázka Rozumu a Štěstí uvrhne království krále Ctirada do zkázy, neboť do hry vstoupí sama Závist. Do království vstoupí nezvykle rozumný hoch, který časem odhalí Závist a rozhodne se ji porazit. Skvělá pohádka, v níž exceluje Jiřina Bohdalová.