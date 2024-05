4 praktické a 2 bizarní účely, ke kterým můžete využít AirTag

NFC vizitka

Zní to zvláštně, ale AirTag uvedený do režimu ztráty může fungovat jako NFC vizitka, , která sdílí vaše telefonní číslo a další informace s každým, kdo s ní interaguje. Zobrazené údaje nicméně není jak uložit do daného zařízení, takže se jedná opravdu jen o zajímavost, kterou si můžete vyzkoušet. Stačí, když dotyčný přiloží svůj NFC kompatibilní smartphone (iPhone nebo Android) k bílé straně AirTagu a podrží ho, dokud se nezobrazí oznámení. Otevřením oznámení se dotyčný přesměruje na webovou stránku s informacemi, které jste přidali. Není to sice úplně to samé jako NFC vizitka, která umožňuje import kontaktních údajů, ale je to zábavná funkce.