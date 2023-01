Recenze Case Mate Dog Collar: Nejlepší možnost, jak vybavit svého pejska AirTagem!

Nedávno jsem psal článek o tom, jak se díky AirTagu podařilo zachránit jednoho pejska a tak jsem si říkal, že i když máme toho našeho začipovaného, přece jen je čip zcela něco jiného než AirTag a proto jsem objednal pouzdro na AirTag určené přímo na obojek. Protože náš pes tráví drtivou většinu času venku uprostřed lesa nebo pole, na nějaké fashion obojky si příliš nepotrpí a tak jsem vyzkoušel i pouzdro na AirTag, které je sice na první pohled obyčejný kus gumy, na druhou stranu však svůj účel plní dokonale. Pojďte se podívat spolu se mnou na Case Mate Dog Collar pro AirTag a také na to, jak vůbec lokalizace pejska funguje.

Samotný Case Mate Dog Collar je v podstatě jednolitý kus gumy, který má „kapsičku“ na AirTag a dvojici poutek na připnutí k obojku. Je důležité pamatovat na to, že poutka jsou určena pro nasazení na 1″ tlustý obojek, tedy 2,54 cm. Pokud máte větši, hrubší obojek, pak je potřeba pořídit buď jiné řešení nebo stejně jako jsem to udělal já, využít například část sloužící k nastavení délky, která je tenčí než zbytek obojku. Co se mi hodně líbí je fakt, že AirTag je extrémně na těsno. Sice jej můžete do obalu pohodlně vložit i vytáhnout, ovšem nemusíte se bát, že jej pejsek ztratí a dokonce je izolován i proti vodě. Samozřejmě se nejedná o vodotěsné řešení a tak při koupání je potřeba dát obojek dolů. Ovšem vzhledem ke konstrukci AirTagu a obalu se nějakého deště nebo kaluže opravdu bát nemusíte. I když je to pouhý kus gumy, je vyroben precizně a pevně natolik, že se nejen nebojíte o AirTag, ale ani o to, že se guma roztrhne a upadne nebo tak něco. Navíc díky konstrukci z gumy je vlastně jediná pevná část samotný AirTag a tak se obojek ohýbá stejně jako předtím a psovi na krku nic nevadí a nezavazí. Je to v podstatě zcela srovnatelné se světýlky, které se běžně používají na venčení v noci.

Náš Mac je samozřejmě začipovaný a tak kdyby nedej Bože skončil v útulku, u veterináře nebo by jej odchytla policie, okamžitě by nám volali díky kontaktu, který obsahuje jeho čip. Ovšem čip nemá lokalizační funkci, takže pokud by se dostal kamkoli jinam než tam, kde mají čtečku čipů, je mu čip v podstatě k ničemu. Jak funguje AirTag zřejmě není potřeba příliš rozvádět a ano, je jasné, že psa nelokalizujete v reálném čase na metr přesně, ale budete vědět, v jaké oblasti se pohybuje a můžete je vyrazit hledat. Navíc pejsci mají výrazně lepší sluch a čich než my a tak pokud jej budete volat v oblasti, kde se pohybuje, je velká šance, že se shledáte.

Pokud chcete skutečně lokalizátor založený na GPS, musíte sáhnout po řešeních, které nabízí například Garmin a slouží primárně pro lovecké psy. Tato řešení jsou poměrně velká a těžká a slouží pouze pro větší plemena psů. Navíc jejich cena se pohybuje u kvalitních kousků od zhruba deseti tisíc nahoru. AirTag je s tímto řešením samozřejmě zcela neporovnatelný, ovšem to jak lokalizačními schopnostmi, tak na druhou stranu i velikostí, hmotností i cenou. Pokud máte pejska začipovaného, což 100% doporučuju, pak je AirTag tím nejlepším způsobem, jak jej lokalizovat, pokud zapomenete na GPS řešení.

Jestli si uvědomujete, co AirTag a umí a co naopak neumí, pak je pro vás toto řešení naprosto ideální. Za necelých 250 Kč máte kvalitní gumový obal na AirTag. Samozřejmě prosím nezaměňujte AirTag s tímto držákem nebo obalem za profeseionální sledování, stejně jako za náhradu čipu, který má pejsek přímo ve svém těle. Jedná se skutečně o řešení, které vám může pomoci při nalezení pejska, ovšem jak je všem jasné, musí se pes pohybovat v dosahu bluetooth rozhraní zařízení od Applu. Pokud se pes zaběhne někde uprostřed lesa, pak jej najdete až v momentě, kdy narazí na první vesnici, což je však pochopitelné. Navíc údaje nejsou v reálném čase a tak je potřeba počítat s tím, že vám AirTag při hledání může pomoci, ovšem nelze na něj výhradně spoléhat. Každopádně, pokud pes neskončí tam, kde mají čtečku čipů, pak je vlastně AirTag jedinou možností, jak jej najít. Já osobně používám jak čip, který má pes v těle od první prohlídky u veterináře a jsou v něm uloženy kontaktní informace, tak na telefonní číslo napsané na obojku, tak právě i na AirTag. Pokud tedy chcete pejska vybavit AirTagem, pak mohu Case Mate Dog Collar Mount rozhodně doporučit a za danou cenu není moc nad čím váhat.

Case Mate Dog Collar pro AirTag si můžete zakoupit přímo zde.