5 důvodů, proč byste si měli pořídit AirTag

Když Apple v minulém roce představil AirTag, byl jsem upřímně nadšený. Líbil se mi celkový koncept tohoto produktu a především fakt, že mi skutečně dokáže zjednodušit život – patřím totiž mezi jedince, kteří často zapomínají různé věci v podobě klíčů, peněženky apod. O to více jsem pak byl překvapený když se ukázalo, že naprostá většina uživatelů AirTag jednoduše nechápe a považuje ho za zbytečný produkt. Nakonec mi došlo, že je AirTag určený pro relativně úzkou skupinu uživatelů, kteří nejsou dokonalí a často zapomínají. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 důvodů, proč byste si dle mého názoru měli pořídit AirTag.

Největší výhodu oproti ostatním lokalizačním přívěškům má AirTag v tom, že funguje v rámci sítě služby Najít. To v překladu znamená, že ho můžete lokalizovat prakticky kdekoliv v obydleném světě, třeba na druhé straně zeměkoule. V případě, že AirTag označíte jako ztracený, tak začne vysílat Bluetooth signály, které mohou zachytit jakékoliv ostatní Apple zařízení v okolí – stačí například, aby kolem prošel někdo s iPhonem. Dojde-li k zachycení signálu, tak se poloha skrze zařízení odešle na servery Applu a z nich pak do vašeho zařízení, čímž zjistíte jeho polohu. Naprosto fantastické řešení, kterým se AirTag prostě odlišuje.

Upozornění na zapomenutí

Jak už jsem zmínil v úvodu, tak AirTag využijí především ti uživatelé, kteří mají ve zvyku často zapomínat věci. To, že něco nemáme, si však klasicky uvědomíme až tehdy, kdy to potřebujete. Díky AirTagům se však můžete nechat včas nechat upozornit na to, že jste se od nějakého předmětu vzdálili a nejspíše jej tak zapomněli. Tato funkce mi přijde u AirTagů jako jedna z nejlepších a mám ji aktivovanou u všech předmětů a zařízení. Kdykoliv se tak vzdálím třeba od klíčů nebo peněženky, tak se o tom ihned dozvím prostřednictvím Apple Watch a můžu se ještě v klidu pro zapomenuté věci vrátit. Tuto funkci lze nastavit v Najít → Předměty, kde předmět otevřete a klepněte na Upozornit na zapomenutí.