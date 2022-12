5 Apple produktů, které se aktuálně vzhledem k ceně vyplatí koupit

Když Apple představí nový produkt, musí mu samozřejmě určit také cenu, kterou ovlivňuje nespočet různých faktorů. Následně se tak můžeme ocitnout v situaci, kdy některou z udaných cen zkrátka nechceme přijmout, jelikož je extrémně vysoká a nerozumíme ji, anebo může být cena naopak samozřejmě velmi příjemná, a to i s ohlédnutím na situaci. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 jablečných produktů, u kterých je aktuálně nastavena skvělá a odpovídající cena. Ve zkratce se jedná o produkty, které stojí za to koupit.

Určitě vás po vydání iPhonu 14 (Pro) neminulo velké zvýšení cen jablečných telefonů Evropě – v Česku například cena poskočila o zhruba 5 tisíc korun výše. Pro mnohé uživatele je tak naprosto nesmyslné si již tak drahý telefon pořídit. Co se však týče loňského iPhonu 13, tak u toho je nastavená opravdu zajímavá cena, ještě navíc když vezmeme v potaz to, že se iPhone 14 oproti iPhonu 13 prakticky v ničem neliší. Oficiálně prodává Apple iPhone 13 v základu za 22 990 Kč, menší iPhone 13 mini pak vychází na 19 990 Kč. U jiných prodejců však koupíte tyto telefony třeba za 20 890 Kč, respektive za 18 490 Kč.

Před dvěma lety představil Apple také nový Mac mini, a to konkrétně s čipem M1. I přesto, že Macy mini nejsou u uživatelů tak oblíbené, tak se jedná o skvělý a výkonný stroj, který pořídíte opravu výhodně, podobně jako MacBook Air. Jde pouze o to, že v případě Macu mini si kupujete pouze samotný počítač, bez jakéhokoliv příslušenství a vybavení, takže například klávesnici, myš nebo trackpad, monitor, reproduktory apod. musíte buď již mít, anebo dokoupit zvlášť. Základní Mac mini vychází u Applu na 21 990 Kč, což je stále stejná cena jako při uvedení na trh, každopádně u jiných prodejců se dostanete bez problémů pod částku 20 tisíc.

AirTag

Pokud bych měl za sebe uvést nejvíce nedoceněný jablečný produkt za poslední léta, tak bez váhání řeknu AirTag. Když ho Apple představil, prakticky jsem jásal radostí, protože už v té době jsem věděl, že mi zkrátka změní život – o to více jsem byl pak překvapený když jsem zjistil, že většině ostatních jablíčkářů je tento produkt úplně jedno. Jde o to, že je AirTag určený pro relativně úzkou skupinu lidí, která má ve zvyku často někde zapomínat různé předměty, a právě do této skupiny já patřím. Díky AirTagům jsem tak schopný konkrétní předměty kdykoliv najít, což si nemůžu vynachválit a využívám je každý den. Navíc k tomu je velmi zajímavá také cenovka – na stránkách Applu koupíte jeden kus za 990 Kč, každopádně jinde ho seženete už za 790 Kč, což je opravdu parádní.

