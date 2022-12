Rok 2022 se blíží ke konci, Apple má ale ještě nějaké věci, které předtím musí, potažmo měl by, splnit. Co se těchto slibů týče, tak v některých případech je jablečná společnost vyplní, v jiných ale zase nikoliv. Jedním z největších slibů posledních let je například kompletní přechod na Apple Silicon, který měl být dokončen letos, bohužel k němu ale stále nedošlo. Těchto slibů má každopádně kalifornský gigant samozřejmě za rok více. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí, které by měl Apple ještě stihnout do konce roku 2022. Mohlo by vás zajímat 5 skrytých funkcí v iMessage, které byste měli využívat iPhone Pavel Jelič 28. 11. 2022

Stage Manager s externím displejem Mezi jednu z největších novinek v iPadOS 16 patří rozhodně Stage Manager. Díky němu se kompletně změnil způsob, jakým jsme doposud pracovali na iPadu. Konečně je tak k dispozici právoplatný multitasking, ve kterém lze pracovat s vícero okny najednou a měnit jejich pozici, velikost a mnoho dalšího. Vrcholem funkce Stage Manager má každopádně být její kompatibilita s externími displeji, což přesune práci na iPadu ještě o úroveň výše. Bohužel, prozatím jsme se přidání této funkce nedočkali, měli bychom se ale dočkat do konce roku 2022, a to v rámci aktualizace iPadOS 16.2.

Freeform Společně s novými systémy představil Apple také zbrusu novou aplikaci Freeform. Pokud už jste za tu dobu zapomněli, k čemu tato aplikace slouží, tak vám prakticky zpřístupní nekonečnou digitální tabuli, na kterou můžete následně umisťovat kresby, objekty, text, odkazy, dokumenty, soubory, lístečky a mnoho dalšího. Nejlepší na tom ale je, že lze tyto tabule sdílet s ostatními uživateli, takže můžete spolupracovat například na tabuli k nějakému projektu, a to nezávisle na tom, kde se nacházíte. Freeform každopádně stále není pro veřejnost k dispozici, i v tomto případě se ale dočkáme do konce roku 2022, a to v následujících aktualizacích systémů v čele s iOS a iPadOS 16.2 a macOS 13.1 Ventura. Fotogalerie mpv-shot0917 mpv-shot0918 mpv-shot0926 mpv-shot0925 mpv-shot0924 mpv-shot0923 mpv-shot0922 mpv-shot0921 mpv-shot0920 Vstoupit do galerie

Apple Classical Před několika měsíci se celkem hojně mluvilo o příchodu nové služby Apple Classical. Původně se předpokládalo, že se jejího představení dočkáme po boku AirPods Pro druhé generace, nakonec k tomu ale nedošlo. Apple Classical má nabízet přístup k veškeré vážné (klasické) hudbě, která je sice již nyní k dispozici v Apple Music, bohužel ale její vyhledávání není vzhledem k těžkému určování interpretů apod. úplně ideální, a tak jí chce kalifornský gigant věnovat vlastní aplikaci. To, že Apple Classical přijde, je prakticky jasné, jelikož se o něm již objevily zmínky v kódu nejnovějších operačních systémů. Otázkou je, zdali to Apple stihne do konce roku 2022, věříme však, že ano. Mohlo by vás zajímat Apple Classical: Co dosud víme o chystané hudební službě pro milovníky klasiky? iPhone Amaya Tomanová 22. 10. 2022

Notifikace ze Safari pro iPhone V případě, že vlastníte Mac nebo MacBook, tak jistě víte, že si v Safari můžete na některých webech aktivovat tzv. push notifikace, které vás následně mohou o čemkoliv informovat. Z našeho magazínu vám mohou chodit notifikace o vydání nových článků, na jiných webech však může být obsah odlišný. Apple každopádně slíbil, že do konce roku 2022 přijde podpora push notifikací ze Safari také na iPhone a iPad. Nastavení této funkce je v iOS a iPadOS k dispozici již delší dobu, a to v experimentálních funkcích, zatím ale není žádným způsobem funkční. Tak doufejme, že Apple nezapomněl a skutečně přijde s push notifikacemi ze Safari ještě letos.