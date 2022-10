Apple Classical: Co dosud víme o chystané hudební službě pro milovníky klasiky?

Již nějakou dobu se hovoří o tom, že společnost Apple chystá vlastní platformu pro milovníky klasické hudby. Mělo by se jednat o odnož hudební streamovací služby Apple Music, a příchodu této novinky bychom se měli dočkat v dohledné době. Co zatím víme o Apple Classical?

V nabídce Apple Music je sice samozřejmě k dispozici spousta klasické hudby, milovníci klasiky ale dlouho volali po specializované aplikaci. Apple se je před pár lety rozhodl vyslyšet, a pro účely vývoje zmíněné platformy odkoupil streamovací službu Primephonic, která byla zaměřená právě na klasiku. Zpočátku nebylo příliš jasné, kam akvizice Primephonic povede, věci ale brzy začaly získávat ostřejší obrysy. Počátkem tohoto roku zveřejnily některé technologické servery zprávu o tom, že se v kódu aplikace Apple Music pro Android objevily zmínky o aplikaci nesoucí název Apple Classical. Spekulace o tom, že by Apple mohl novou platformu pro „klasikáře“ představit na mimořádné jarní konferenci, případně na červnové WWDC, na sebe nenechaly dlouho čekat. K představení Apple Classical ale nakonec nedošlo ani v průběhu letošní zářijové Keynote, a mohlo se zdát, že projekt pomalu upadá v zapomnění.

Takto se měnila aplikace Apple Music v průběhu let:

Spekulace o Apple Classical opět obživly letos v září, kdy se znovu začalo mluvit o tom, že by se Apple Classical mohla stát součástí některé z příštích verzí operačního systému iOS 16. Napovídá tomu kromě jiného část kódu aplikace Apple Music pro Android, kde byly opět objeveny zmínky o Apple Music Classical.

Looks like Apple is setting up Apple Music Classical in the backend now pic.twitter.com/LoWW6mHQLT — Aaron (@aaronp613) September 28, 2022

Řada zdrojů nadále v této souvislosti uvádí, že bychom se příchodu této aplikace měli dočkat ještě v průběhu letošního roku, času už ale příliš mnoho nezbývá. Apple se nicméně nijak netají svými plány na vydání specifické hudební aplikace, určené milovníkům klasické hudby. Již loni v srpnu vydal Apple oficiální prohlášení, ve kterém kromě oznámení o akvizici platformy Primephonic uvedl, že se příznivci klasické hudby dočkají vlastní aplikace. Žádné bližší detaily ale firma nezmínila. Klasická hudba má oproti té populární svá specifika, která mnohdy v tradičních hudebních streamovacích aplikacích brání posluchačům v efektivním vyhledávání. Výběr toho správného obsahu k poslechu totiž mnohdy vyžaduje zadání mnohem více parametrů včetně údajů o tom, v jakém podání si chcete danou skladbu poslechnout. Právě tyto specifické překážky by měla vyřešit aplikace Apple Classical. Samostatná aplikace Apple Classical by měla fungovat na bázi předplatného, zatím ale není jasné, zda půjde o samostatně předplatitelnou službu, nebo zda bude platba za Apple Classical součástí předplatného Apple Music, případně balíčku Apple One. Nejlpalčivější otázkou tedy zůstává to, kdy bude Apple Classical představena.