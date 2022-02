Apple Music krok za krokem: Jak ji používat, kolik stojí a další základy, které o ní potřebujete vědět

Již nějakou dobu je součástí nabídky společnosti Apple také hudební streamovací služba Apple Music spolu s nativní aplikací Hudba. Pokud přemýšlíte o tom, že byste si tuto službu aktivovali, můžete se v našem souhrnném článku seznámit s veškerými informacemi o Apple Music, které se vám určitě budou hodit.

Základní informace

Fotogalerie Apple Music tarify 2 Apple Music-FB Apple music cpover Apple Music tarify 1 Vstoupit do galerie

Apple Music je hudební streamovací služba od Applu, v jejímž rámci můžete poslouchat jednotlivé skladby, ale také celá alba, playlisty nebo rádiové stanice. Mezi funkce, které tato služba nabízí, patří také možnost sestavování vlastních playlistů, sdílení hudby, sledování přátel, nebo stahování vybraného obsahu do vlastní knihovny. Služba Apple Music nabízí tři různé tarify – studentský za 69 korun měsíčně, individuální za 149 korun měsíčně, a rodinný za 229 korun měsíčně. Pokud si zakoupíte některé z vybraných zařízení, jako je třeba HomePod mini, AirPody nebo vybrané produkty značky Beats, získáte možnost bezplatného využívání služby Apple Music po dobu šesti měsíců. Noví předplatitelé služby Apple Music získávají bezplatnou zkušební lhůtu trvající jeden měsíc. Službu Apple Music můžete využívat nejen na vašich Apple zařízeních, ale také na webu music.apple.com, stejně jako na některých chytrých televizích nebo herních konzolích.

Poslech v Apple Music

Fotogalerie Apple Music Mac import 1 Apple Music Mac import usic Mac import 2 Apple Music Mac import 3 Vstoupit do galerie

Hudbu v Apple Music můžete vyhledávat ručně po zadání názvu (nebo jeho části) skladby, jména interpreta nebo názvu alba do vyhledávacího pole. Pokud na vašem iPhonu klepnete v aplikací Hudba na kartu Pusťte si a zamíříte o něco níže, můžete si v sekci Připraveno pro vás prohlédnout, jakou hudbu vám Apple Music doporučuje k poslechu na základě vaší aktivity a preferencí. Čím více budete Apple Music používat, tím budou doporučení vhodnější. V sekci Knihovna pak najdete playlisty, které jste si sami sestavili nebo přidali do oblíbených. Knihovna v Apple Music je přehledně rozdělena do řady sekcí, takže můžete prohledávat mezi jednotlivými skladbami, stejně jako mezi alby, seznamy skladeb, žánry nebo třeba umělci. Do aplikace Hudba si můžete přidat také vaše vlastní skladby. Pro import skladeb do aplikace Hudba spusťte na Macu příslušnou aplikaci a poté na nástrojové liště v horní části obrazovky vašeho Macu klikněte na Soubor -> Import. V okně vyberte skladbu, kterou chcete přidat, a klikněte na Otevřít.

Funkce v Apple Music

Fotogalerie dolby_atmos_iphone_apple_music5 dolby_atmos_iphone_apple_music3 dolby_atmos_iphone_apple_music6 Apple Music Dolby Atmos prostorvy zvuk 1 +4 fotky Apple Music Dolby Atmos prostorvy zvuk 3 Apple Music Dolby Atmos prostorvy zvuk 2 Apple Music Dolby Atmos prostorvy zvuk 4 Vstoupit do galerie

Služba Apple Music nabízí také řadu bonusvých funkcí: Při poslechu Apple Music na Macu můžete například aktivovat vizuální efekty, sladěné s právě přehrávanou hudbou – stačí na liště v horní části obrazovky vašeho Macu kliknout na Okno -> Vizualizér. Hudbu na Apple Music můžete poslouchat také v prostorovém zvuku Dolby Atmos. Tato možnost je nicméně k dispozici jen u kompatibilních zařízení a u vybraných skladeb. Pro aktivaci Dolby Atmos spusťte na vašem iPhonu Nastavení -> Hudba, a v sekci Zvuk klepněte na Dolby Atmos. Zde vyberte, zda se má Dolby Atmos aktivovat automaticky, tedy v případě, kdy bude připojeno kompatibilní výstupní zařízení, nebo zda chcete mít Dolby Atmos zapnutý Vždy.