5 skrytých funkcí v iMessage, které byste měli využívat

iMessage je služba, díky které mohou mezi sebou zdarma komunikovat všichni uživatelé Apple zařízení – stačí být připojený k internetu. Lze je využívat v nativní aplikaci Zprávy a od SMS zpráv je poznáte podle modrého pozadí, zatímco klasické zprávy mají pozadí zelené. I součástí iMessage je samozřejmě několik skvělých a skrytých funkcí, které můžete využít. V tomto článku se společně podíváme na 5 z nich. Doufáme, že se dozvíte něco nového, tak pojďme rovnou na to.

Jakýkoliv obsah, který skrze iMessage pošlete – ať už se jedná o text, obrázek, video, odkaz či cokoliv jiného – můžete jednoduše přesunout do jiné (nebo klidně stejné) konverzace, anebo dokonce do úplně jiné aplikace. Díky tomu není nutné konkrétní obsah zbytečně kopírovat, a poté vkládat. Pro přesun na konkrétním obsahu podržte prst , a poté jej kousek potáhněte , čímž dojde k jeho zachycení. Zatímco tento prst i nadále držte na obrazovce , tak druhou rukou přejděte tam, kde chcete obsah vložit . Jakmile tak učiníte , přesuňte prstem obsah na konkrétní místo a pusťte ho zde.

Sdílení polohy

Dost možná už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste například očekávali odvoz, ale dotyčný vás nemohl najít, a to i přesto, že měl k dispozici přesnou adresu. I v takovém případě lze využít iMessage k tomu, aby vám pomohly, a to zaslání aktuální polohy. Pokud byste tuto vychytávku chtěli využít, tak stačí přejít do konkrétní konverzace, kde pak nahoře klepněte na jméno kontaktu. Nakonec už jen stačí klepnout na Odeslat moji současnou polohu.