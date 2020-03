Nejlepší hry, které si můžete zahrát přes iMessage

Pro mnoho lidí se karanténa z počátku mohla zdát jakožto naprosto skvělá. Studenti bez školy a někteří zaměstnanci pracují z domova. Postupem času se však v karanténě začínají lidé nudit. V tomto případě mají lidé k dispozici několik možností, které mohou dělat, aby se nudit přestali. Můžete se dívat na seriály či filmy, více pracovat, anebo třeba hrát hry. Pokud patříte mezi ty, kteří si rádi sem tam zahrají nějakou jednoduchou hru, a o to lépe, když ji můžete hrát ještě s někým, tak jste tady naprosto správně. Dnes si totiž ukážeme 5 (a více) nejlepších her pro iMessage.

GamePigeon

Pokud hledáte nějakou skvělou hru pro iMessage, tak je pro vás naprostým základem rozšíření GamePigeon. I přesto, že se jedná o jediné rozšíření, tak v rámci GamePigeon získáte téměř 30 různých her, které můžete hrát skrze iMessage ve dvou lidech. V GamePigeon najdete prakticky všechny populární hry, mezi které patří například billiard, lukostřelba, šipky, mini golf, paintball, tanky a mnoho dalších. Aplikace GamePigeon je k dispozici zdarma s placenými nákupy uvnitř aplikace. Pro zahájení hry stačí přejít do konverzace s uživatelem, se kterým chcete hru zahájit, otevřít GamePigeon, zvolit hru a začít hrát.

Moji Bowling

Máte-li rádi bowling, tak si jeden takový můžete zahrát s protivníkem v rámci iMessage. Sáhnout můžete po Moji Bowling, ve kterém, jak už název napovídá, budete jakožto bowlingové koule házet emoji. Rozhodně se nejedná jen tak o ledajaký bowling, ale o bowling, ve kterém se vám budou do cesty stavět různé překážky. Moji Bowling nemusíte hrát ani s protivníkem – pokud chcete trénovat, stačí Moji Bowling otevřít a spustit hru pro jednoho hráče. V rámci Moji Bowling jsou k dispozici různé bowlingové koule, chcete-li tedy emoji koule a další prvky. Hra je k dispozici zdarma, avšak naleznete v ní i placené nákupy.

Mr. Putt

Golf patři mezi uživateli mezi jednu z nejoblíbenějších her, která je k dispozici pro více lidí. Často dokáže zabavit na mnoho dlouhých hodin a především poté v karanténě si jej určitě oblíbíte. Golfových her je pro iMessage k dispozici hned několik, avšak mezi jednu z nejoblíbenějších patří Mr. Putt. V rámci této golfové hry máte možnost hrát až ve čtyřech různých prostředích. Hlavním cílem hry je samozřejmě poslat golfový míček do jamky s využitím co nejméně odpalů. Aplikace Mr. Putt je k dispozici naprosto zdarma.

8 Ball Pool

Naprostou legendou, tehdy na počítačích a nyní už i na mobilních zařízeních, je billiard v podobě 8 Ball Pool. V této hře pro dva můžete zjistit, kdo z vás je v něm opravdový mistr. Pokud chcete sami trénovat, můžete si stáhnout samotnou stejnojmennou aplikaci, abyste mohli trénovat. V rámci iMessage je tedy k dispozici pouze mód hráč proti hráči, avšak v samotné aplikaci můžete využít různých turnajů pro ještě více hráčů. Během hraní získáváte peníze, za které si můžete kupovat tága a další herní předměty. 8 Ball Pool je k dispozici zdarma, avšak najdete v něm i různé nákupy za reálné peníze.

Pictword

Určitě znáte klasickou hru, kdy jeden ze skupiny maluje nějaký obrázek a spoluhráči musí uhodnout, co dotyčný kreslí. Čím dřív dotyční uhodnou, co uživatel kreslí, tím samozřejmě lépe pro obě strany. Pictword využívá přesně této platformy, avšak svým způsobem ji vylepšuje. V každém kole získáte specifické slovo, které musíte namalovat do dvou přiřazených čtverečků. Nemalujete tedy pouze jeden obrázek, ale dva. Kupříkladu dostanete na nakreslení slovo corkscrew (vývrtka na korek) a vašim cílem bude, abyste do dvou čtverečků namalovali dva rozdílné obrázky, podle kterých mají hráči uhodnout, o co se jedná. Ve hře Pictword se můžete těšit na plno legrace, jelikož malovat pod tlakem času je často doopravdy velmi náročné. Pictword je k dispozici zdarma, avšak počítejte také s různými nákupy ve hře.