Vzhledem k tomu, že nejen v Česku máme stále karanténu a omezení pohybu, tak bychom většinu času měli být doma. V těch nejhorších případech bychom se měli ukázat například jen v práci, v obchodě, či u nejbližší rodiny. Co ale taky po těch dnech dělat doma, že jo? Někteří uživatelé si krátí dlouhé chvilky hraním her, a to buď těch stolních, anebo klasických mobilních. Věděli jste o tom, že v iMessage můžete hrát hry také, a to dokonce ve dvou lidech? V tomto článku se podíváme na to, jak takové hry, a popřípadě další aplikace, můžete v iMessage nainstalovat.

Jak v iMessage instalovat aplikace a hry

Pokud chcete v rámci iMessage nainstalovat nějaké aplikace či hry, tak je prvně samozřejmě nutné, abyste se přesunuli do nativní aplikace Zprávy. Jakmile tak učiníte, tak si rozklikněte libovolnou konverzaci s nějakým kontaktem. V určité konverzaci už poté jen stačí, abyste položili prst na spodní lištu, která se nachází pod polem pro psaní zprávy. Lišta se tímto zvětší a vy se v ní pomocí klepnutí přesuňte do sekce Obchod. Jakmile tak učiníte, tak už si jednoduše stačí vybrat hru, aplikaci, či samolepky, které chcete stáhnout – stejně jako v klasickém App Storu. Tímto způsobem můžete do iMessage přidat vše, co potřebujete.

V některých případech se může stát, že hru či aplikaci po instalaci neuvidíte ve spodní liště. V tomto případě se v liště pomocí prstu přesuňte úplně doprava, kde klepněte na ikonu Další. V novém okně klepněte v pravém horním rohu na tlačítko Upravit. U aplikace, kterou chcete do lišty přidat, musíte přepnout přepínač do aktivní polohy. Zároveň si v tomto okně můžete přenastavit pořadí všech aplikací, jak se mají zobrazovat postupně za sebou v liště. Zanedlouho se na našem magazínu objeví článek, který vám přinese ty nejlepší hry do iMessage, které nám mohou pomoci s vypořádáním se s karanténou. Proto určitě sledujte Letem světem Applem i nadále, aby vám kromě tohoto článku neunikly také další zajímavé informace.