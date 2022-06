Pokud pravidelně čtete náš magazín, tak už jste zajisté zaznamenali program Self Service Repair, který Apple spustil před několika týdny. Prostřednictvím tohoto programu si mohou samotní uživatelé opravit své Apple produkty (aktuálně pouze iPhony) s využitím originálních dílů přímo od kalifornského giganta a oficiálních manuálů. Programu Self Service Repair se věnujeme pokaždé, když se o něm objeví nějaké novinky. Níže si tak můžete přečíst původní článek s 5 zajímavostmi o tomto programu, součástí tohoto článku je pak dalších 5 nových věcí o Self Service Repair, o kterých jsme doposud nevěděli.

Provádění systémové konfigurace

Jak jistě většina z vás ví, tak pokud u novějších iPhonů klasickým způsobem doma vyměníte baterii, displej či fotoaparát, tak tyto součásti sice následně budou fungovat, ale zobrazí se upozornění o tom, že není možné ověřit jejich původ. Apple tak musel přijít s nějakým procesem, pomocí kterého bude možné nové díly spárovat se základní deskou iPhonu, aby se tato oznámení nezobrazovala. Všechno tohle je možné prostřednictvím speciální systémové konfigurace, kterou na vašem iPhonu může vyvolat operátor Self Service Repair, a to prostřednictvím chatu na stránkách. Díky systémové konfigurace se tedy nové díly spárují s iPhonem přesně tak, jak mají.

Nový diagnostický režim

Abyste mohli na opravovaném iPhonu systémovou konfiguraci spustit, potažmo aby ji mohl spustit operátor, tak je nutné, abyste se přesunuli do nového diagnostického režimu. Ten je možné na jablečných telefonech spustit jednoduše tak, že iPhone vypnete, poté na něm podržíte obě tlačítka hlasitosti a při tom jablečný telefon připojíte k napájení. Osobně jsem zkoušel do tohoto diagnostického režimu přejít na mém iPhonu XS, avšak nic se nestalo. Nejspíše je tedy diagnostický režim omezen jen na zařízení podporovaná Self Service Repair a zároveň je nejspíše omezen také zemí – aktuálně je totiž zmíněný program k dispozici jen ve Spojených státech amerických.

Zdroj: Hugh Jeffreys

Databáze oprav

Jakmile se každopádně úspěšně přesunete do diagnostického režimu, tak se musíte připojit k Wi-Fi, aby následně mohl operátor na váš iPhone systémovou konfiguraci odeslat. Po připojení k Wi-Fi se vám však ještě objeví okno s podmínkami, které pro pokračování musíte přijmout. Většina uživatelů nejspíše tyto podmínky číst nebude, hodí se ale zmínit pár zajímavostí, které se v nich nachází. Konkrétně lze zmínit například to, že Apple může sbírat různé fotografie a diagnostická data z celého procesu, informace o připojených zařízeních, název vašeho iPhonu, počet denních hovorů, informace o využívání aplikací a další. Tato data pak Apple přiřadí k sériovému číslu vašeho iPhonu s tím, že se následně mohou využít k určení výkupní ceny (v zemích, kde je trade-in k dispozici). Apple si tak zcela jistě vede obrovskou databázi všech iPhonů, u kterých je díky těmto datům následně schopen získat informace o jejich využívání a případných provedených opravách, podle čehož cenu určí.

Informace o nových dílech

Součástí aplikace Nastavení na iPhonu je nová sekce, ve které si můžete nechat zobrazit informace o dílech a servisních úkonech. Konkrétně stačí přejít do Nastavení → Obecné → Informace, kde se kategorie Díly a servisní historie nachází. Právě zde se vám zobrazí informace o tom, pokud byl využit neoriginální díl, zároveň se zde ale zobrazí také informace o využití originálního dílu. Jednoduše tak právě zde můžete určit, zdali došlo k nějaké opravě iPhonu, a pokud ano, tak zdali byla oprava provedena správně a s využitím originálního dílu, což se rozhodně hodí, a to například při kupování iPhonu z druhé ruky.

Co se stane se starými díly

Některé z vás by mohlo zajímat, co se stane se starými díly, které jste při opravě vyměnili za nové. Již samozřejmě víme, že tyto díly můžete jednoduše odeslat Applu, díky čemuž pak dostanete nazpátek kredit, který lze využít ke snížení ceny další objednávky. Co když se ale uživatel rozhodne si tyto díly nechat, například do zálohy? Bohužel, pokud byste se rozhodli pro jejich opětovné připojení k iPhonu, tak se vám zobrazí informace o tom, že není možné ověřit jejich původ. To znamená, že nedochází k párování dílů k iPhonu, nýbrž k párování iPhonu k jednotlivým dílům. Zároveň lze díky této informaci určit, že jeden iPhone může být současně spárován pouze s jedním dílem každého druhu – není tedy možné mít například dvě baterie, dva displeje či dva fotoaparáty a bez problémů je střídat. Spárováním nových dílů s iPhonem tak dojde k automatickému odpárování těch starých, s čímž je nutné počítat.