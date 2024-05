Apple vám už k novým iPadům Air a Pro nedá nabíječku! A nejen tu

Pamatujete si, jaký poprask před lety způsobil Apple tím, že přestal do balení iPhonů nejprve přibalovat sluchátka a poté i nabíjecí adaptéry ve snaze eliminovat vznik elektroodpadu? Vsadíme se, že určitě ano. Na Apple se totiž tehdy za tyto kroky valila poměrně drsná kritika a to i přesto, že valná většina uživatelů má doma spoustu nevyužitých adaptérů a tedy je absence dalšího vlastně příliš nebolela. Postupem času však kritika utichla, což dost možná kalifornského giganta přimělo k tomu, aby stejný krok učinil i u nových iPadů.

Pokud se rozhodnete pro pořízení včera představených iPadů Pro či Air, budete se muset smířit s tím, že v jejich balení naleznete už jen šanon s manuály, tablety jako takové a nabíjecí kabel. Nabíjecí adaptér vám k nim totiž již Apple po vzoru iPhonů či Apple Watch nepřibalí. A nejen ten. Portál 9to5mac se totiž dostal k internímu dokumentu, který Apple rozesílá do svých Apple Storů právě v souvislosti s novými iPady. V tom zaměstnance informuje konkrétně o tom, že ve snaze eliminovat v jejich balení plast se rozhodl nepřibalit do něj ani ikonické samolepky s logem Applu. S trochou nadsázky se tak dá říci, že jablíčkáři přichází o další jistotu, na kterou byli léta zvyklí. Nicméně v Apple Storech by měly být k dispozici tyto samolepky samostatně a jejich zaměstnanci je mají na vyžádání při koupi nových iPadů vydávat.

Nové iPady lze předobjednat například zde