Poslední Apple Keynote: Den, kdy jsem přestal chápat iPad

iPad pro mě byl vždy mezistupněm mezi iPhonem a MacBookem. Nikdy jsem jej nebral jako plnohodnotnou náhradu Macu a chápal jsem tak i cenovou politiku, kdy byl vždy iPad cenově někde níž než MacBook. Ovšem s posledním představeným iPadem Pro se to tak trošku změnilo. Když totiž zvolíte 14″ MacBook Pro s 1TB uložištěm a 8GB RAM, dostanete se na částku 56 990Kč. Zde samozřejmě můžete oponovat tím, že 1TB verze iPadu nabízí 16GB RAM a tak zvolíme 14″ MacBook Pro s 16GB RAM a 1TB uložištěm, ten nás vyjde na 61 990Kč. Ovšem MacBook má na rozdíl od iPadu také klávesnici, tu Apple nabízí k iPadu Pro za částku 9990Kč. Dohromady tak za iPad Pro s 1TB pamětí a klávesnicí zaplatíte 67 980Kč, tedy šest tisíc víc než za MacBook Pro.

Apple tak udělal z iPadu drazší zařízení než MacBook Pro a je otázka, zda dokáže iPad nabídnout tolik produktivity pro profesionální uživatele, kolik MacBook. Samozřejmě rozdíl mezi dotykovou a nedotykovou obrazovkou je ohromný, ovšem záleží velmi na tom, co přesně za práci na svém zařízení děláte, aby bylo možné říct, co je pro vás vhodnější. iPad navíc kvůli iPadOS stále nelze vnímat jako plnohodnotnou náhradu Macu, na které uděláte cokoli, co na počítači.

To, že chce Apple co nejvíc odlišit běžné řady od řad produktů s označením Pro, je jasné již pár let, ovšem zde se bavíme o iPadu Pro a MacBooku Pro, tedy o tom nejlepším, co Apple u obou produktů umí nabídnout. Apple tak staví iPad cenou ještě nad MacBook Pro a je tedy jen na vás, zda pro vaši konkrétní práci je iPad lepší než MacBook. Pro mě osobně to význam nemá a kupovat iPad Pro v plánu rozhodně nemám. Na druhou stranu, pokud jste profesionální fotograf, grafik nebo děláte cokoli, u čeho vám víc vyhovuje dotykový displej, asi sáhnete spíš po iPadu. Je však potřeba počítat s tím, že málokdo dokáže fungovat pouze s iPadem bez toho, aniž by doma neměl počítač nebo Mac.