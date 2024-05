Funkce skrytí ID volajícího je dvousečná zbraň. Skvěle se hodí v okamžicích, kdy zkrátka nechcete, aby volaný věděl, že se jej pokoušíte kontaktovat právě vy. Když ale naopak volá neznámé číslo vám, může to být nepříjemné. Věděli jste ovšem, že existuje způsob, jak zjistit, kdo vám volal z neznámého čísla? Dnes si společně ukážeme, jak na to.

Všichni to známe: telefon zazvoní a na displeji se objeví neznámé číslo. Zda ho zvednout, nebo ne, to je vždycky dilema. Někdy se ukáže, že to byl jen otravný telemarketer, jindy to může být důležitý hovor, který jsme si nechali ujít. Naštěstí existují nástroje a metody, které nám pomohou zjistit, kdo se za neznámým číslem skrývá a zda se nám s ním vyplatí spojit.

Jak zjistit, kdo volal ze skrytého čísla

Pokud chcete zjistit, kdo vám volal z neznámého čísla, postupujte podle následujícího návodu:

Spusťte aplikaci Telefon .

. Přejděte do seznamu nepřijatých hovorů a klepněte na ⓘ u příslušného neznámého čísla.

u příslušného neznámého čísla. Zkopírujte Žádné ID volajícího .

. Přesuňte se do číselníku a zkopírovaný obsah zde vložte .

. Zobrazí se vám číslo – kódovaná informace.

Pokud zajdete za vaším operátorem, po uhrazení příslušného poplatku vám bude na základě této informace sděleno, kdo vám z daného čísla volal.

Jak jste se sami mohli přesvědčit, zjistit identitu volajícího z neznámého čísla není žádná věda. Stačí jen vědět, jak na to, a s trochou štěstí budete mít brzy jasno, kdo vám volal a s jakým úmyslem. Díky těmto tipům už vás žádné neznámé číslo nezaskočí a vy se budete moci sami svobodně rozhodnout, zda se dotyčnému ozvete, nebo ne.