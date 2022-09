Jak na iPhone zablokovat hovory ze skrytého čísla by mohlo zajímat každého uživatele iPhonu, který se čas od času stane obětí těchto nevyžádaných hovorů. Samozřejmě, že většina lidí příchozí hovor s uvedeným Žádné ID volajícího vůbec nevezme, jde ale o to, pokud se takové hovory začnou kupit a musíte se s nimi vypořádat každý den, a to několikrát. Přitom jen stačí, abyste byli jen o něco slavnější, než je obyčejný člověk, a dostalo se někam na internet vaše číslo. Využití skrytého čísla je navíc v iOS velmi jednoduché a prakticky stačí, abyste párkrát klepnuli a rázem se z vašeho čísla stane číslo skryté.

Jak na iPhone zablokovat hovory ze skrytého čísla

V případě, že už máte hovorů ze skrytých čísel dost, popřípadě pokud se proti nim chcete předem obrnit, tak existuje jednoduchá možnost, která vám dokáže pomoci. Přímo v rámci iOS je totiž k dispozici funkce, díky které je možné hovory ze skrytých čísel skrýt. Vám tak stačí, abyste provedli aktivaci této funkce, a to následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte níže, kde najděte a rozklikněte sekci Telefon.

kde najděte a rozklikněte sekci Následně zde opět sjeďte níž a otevřete kolonku s názvem Umlčet neznámé volající.

a otevřete kolonku s názvem Zde už jen stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali funkci Umlčet neznámé volající.

Výše uvedeným způsobem tedy zaručíte, že se vám nikdo se skrytým číslem již nedovolá. Je ale důležité zmínit, že pokud provedete aktivaci této funkce, tak se vám také nedovolají lidé, které nemáte v kontaktech, popřípadě uživatelé, kterým jste nikdy nevolali. Svým způsobem se tak jedná o funkci, díky které vám dají pokoj všichni, které neznáte.